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地下靶場變「刑場」 警方：殺人是為了立威

假裝送人回國、實際秘密轉移 逃跑釀4死4傷

中方3度要求清除詐騙 明家首腦稱「不做要吃什麼？」

緬北詐騙園區的殘酷內幕再被揭開。中國公安部與央視聯合製作的紀錄片首度公開明家控制的「臥虎山莊」地下空間，宣稱一座原本作為靶場的設施，同時也是處決園區人員的「地下刑場」。畫面可見牆面密布彈孔，中國辦案人員更指控，詐騙集團曾以機槍掃射、甚至逐一補槍方式殺人滅口。由中國公安部與央視聯合製作的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》自10月5日起一連3天播出，內容聚焦中國自2023年起掃蕩緬北電信詐騙集團的過程，其中首集《利劍出鞘》揭露果敢白、魏、劉、明「四大家族」控制的詐騙產業。紀錄片指出，「臥虎山莊」是明家最具代表性的詐騙園區之一，園區地下設有靶場，但部分被控制的詐騙人員也被帶到此處處決。曝光畫面中，地下空間牆壁留有大量彈孔。浙江省溫州市公安局刑警張昌慧表示，犯罪集團透過公開毆打甚至殺害人員「立威」，讓其他人明白只有服從、替園區工作，才有活下去的可能。張昌慧更指控，園區為掩蓋殺人罪行，曾採取機槍掃射及補槍等方式滅口，形容相關手段「已經超出人類的底線」。紀錄片也還原震驚中國的「10·20臥虎山莊槍擊案」。2023年中國加強打擊緬北電信詐騙後，明家得知當地可能檢查園區是否存在非法拘禁情況，據稱以「送想回家的人回國」為由，秘密將臥虎山莊等園區內的人員轉移至其他地點。同年10月20日凌晨，部分中國籍涉詐人員趁轉移過程試圖逃跑，遭明家武裝民兵開槍鎮壓，最終造成4人死亡、4人受傷。明家核心人物明珍珍落網後受訪時表示，當時首要考量是避免事件持續發酵，因此試圖壓下消息，對於已經死亡的人員，則「安排人把他們給埋掉」。中國最高人民法院後來認定，明家犯罪集團涉及詐騙、賭博等資金超過人民幣100億元，並造成14名中國公民死亡、多人受傷。紀錄片還披露，在全面掃蕩前，中方曾3度與果敢「四大家族」代表會面，要求無條件清除當地詐騙產業，但談判並未取得成果。明家首腦明學昌當時曾表示，「不做我們沒得吃，不做要吃什麼？」白家核心人物白應蒼則供稱，白家最初抱持觀望態度，打算視其他家族是否配合，再決定下一步行動。隨後中國加強查緝及通緝行動，明家於2023年11月遭到瓦解，明學昌死亡，明國平、明珍珍等核心人物被移交中國。其餘「四大家族」主要成員也陸續落網。紀錄片除了公開地下刑場，也揭露園區內毆打、非法拘禁及人口販運等犯罪情況。另一名唐姓男子更指控，自己因詐騙業績不佳遭反覆轉賣及毆打，最後甚至被迫摘除腎臟抵債，顯示緬北詐騙園區除了從事跨境詐騙，也涉及嚴重暴力犯罪及人身控制。