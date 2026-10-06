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Discovery頻道全新紀錄片《工程先鋒：飛航守護者》，紀錄中華航空修護工廠，收錄外界難得一見的航機修護與保養作業，從拆卸、檢查、維護、回裝到測試的流程與起落架更換、零件檢測等層層作業與驗證。紀錄片將在10月9日晚間9時在台灣Discovery頻道首播，今（6）搶先公開片段，華航董事長高星潢與總經理陳漢銘也出席觀影。《工程先鋒：飛航守護者》深入華航 24 小時修管中心，呈現地面團隊在航機飛行全球各地時，如何即時監控機隊運行，確保每一架航機維持最佳飛航狀態。華航資深副總經理李榮輝、修護工廠總廠長李志偉及各專業領域的一線修護同仁也在影片中分享航機修護的幕後祕辛，訴說飛行背後日復一日的使命感與專業堅守。《工程先鋒：飛航守護者》將陸續在東南亞及日本播出，除展現華航修護團隊的專業，更邀請觀眾一同走進飛行幕後，看見每一架飛機背後所匯聚的技術、制度與團隊力量。華航積極培育修護人才，歡迎更多對航空維修懷抱熱情的年輕世代加入，共同守護每趟飛行旅程。