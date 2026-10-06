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質疑未成年兒冒充攝影官 陳智菡：相關程序必須徹查

夫遭控開外館公務車 陳智菡追問：誰核准、依據何在？

質疑公務出訪混搭探親休假 批「假公差真探親」

陳智菡要求徐佳青請辭：民主保障人民權利、不是高官特權

僑委會委員長徐佳青遭質疑多次攜未成年兒子隨行出訪、讓兒子以攝影官身分參與活動，丈夫也被指曾駕駛外館公務車，相關爭議持續延燒。台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（6日）表示，「家人要不要來看妳，是妳家的事；國家資源能不能讓妳家濫用，是人民的事」，批評徐佳青刻意模糊「私人探親」與「公務出差」界線，整起事件已不只是觀感問題，相關疑點應依法調查釐清。陳智菡表示，徐佳青將外界對公器私用的質疑，包裝成對其「基本人權」的侵犯，但目前至少有數項問題需要說明。首先，陳智菡質疑，徐佳青讓無公職身分的未成年兒子以僑委會活動攝影官身分參與活動，可能涉及《刑法》第158條所規範的「僭行公務員職權行為」。陳智菡進一步指出，非公務人員卻得以進入或接觸具有外交、公務性質的行程與資訊，相關程序是否合法，以及是否觸及國家安全及機密管理問題，都應該徹底調查。針對徐佳青丈夫遭指使用外館公務車，陳智菡表示，外館公務車並非私人座車，包括油費、車輛耗損及養護等，使用的都是公家資源。陳智菡追問，徐佳青的丈夫並非中華民國公務員，為何可以使用外館公務車進行非公務性的私人行程？「誰核准？依據何在？」她表示，外交駐外機構具有高度特殊性，公務車輛也有相關管理規範，若公務資產遭挪為私用甚至發生事故，影響的不只是個人形象，也可能損及台灣駐外機構的專業及國家聲譽，相關行為是否涉及《貪污治罪條例》所規範的圖利等問題，也應由司法釐清。「公務車是國家的，不是委員長妳家的。」陳智菡也將矛頭指向徐佳青近年出訪安排。她表示，出國出差並不代表可以無限延長公務行程，更不能將公務出訪變成「公差＋探親＋休假」的大禮包。她引述「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」指出，除非必要，三年內應無相同考察計畫，且出國人數及天數應力求精簡。陳智菡指控，徐佳青2024年至2026年間六度赴美，部分原可短期完成的公務行程卻一再延長，並多次就地休假，因此質疑是否存在「假公差真探親」情形。陳智菡並以2026年6月巴西行程為例，稱徐佳青安排前往聖保羅以外的城鎮，停留多日，同一時間其兒子也現身當地打卡，讓她質疑「徐佳青到底是為了服務僑胞，還是帶兒子去看水豚？」她批評，如果原本能在較短時間內完成的公務行程，因私人或家庭因素延長，就應釐清是否造成國家資源與公帑額外支出。陳智菡認為，整起案件已非公務員私德、社會觀感，而是實質貪瀆與犯罪。徐佳青今年才因「違反公務人員利益迴避」遭監察院開罰，已是監察院認證的圖利犯，徐委員長高官厚祿，若還知「羞恥」為何物，就應即刻請辭，以維官箴，而非一再狡辯隔空串證、干預獨立調查。「民主保障的是人民的權利，不是政府高官的特權」。