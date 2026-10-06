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人性總是自私 鄭運鵬稱藍營權貴都選擇舒適圈「台北」

蔣萬安飄散阿斗味 鄭運鵬：想培養貴族雄獅就要有勇氣踢到山谷鍛鍊

選戰倒數53天，選情逐漸白熱化，台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，反觀台北市長蔣萬安爭議不斷，日前跟打藍營質疑沈伯洋12年前文章，臉書慘遭網友怒灌，留言數突破金氏世界紀錄。對此前立委鄭運鵬表示，2026國民黨少主的關鍵時刻來了，但阿斗味已經散開，建議深藍朋友如果想培養出一頭貴族雄獅，重回執政，「就要有勇氣把他踢到山谷裡去鍛鍊」。鄭運鵬說，2016年重回立法院時，和蔣萬安同一屆，剛開始黨團會議時聽到一位同仁稱讚蔣萬安氣質談吐外表都很好，一定很有前途。這些都是客觀條件沒錯，事實上後來也是這樣發展，但自己也提醒同仁，蔣家出身就是被培養來當掌權貴族的，所以從小就要被訓練成大家看到的形象，氣質和必須在街頭靠自己打上來的當然會不一樣。鄭運鵬表示，過去自己曾經評論過另一位國民黨的權貴之後連先生，這些高官顯貴之後相較於其他國民黨黨員，已經擁有先天的優勢，到了民選時代，如果願意委屈去艱困選區台南、高雄或屏東，去草地裡幫國民黨打江山，即使失利了，也會成為黨內英雄，也能擺脫權貴之後的人生緊箍咒。鄭運鵬說，但人性總是自私、習慣掌權的人更方便圖利自己，於是他們都選擇了舒適圈、選擇了台北，也輸過了台北。呵護上來的孩子，從來不需要扛什麼家計責任，遇到壓力挫折就容易露出家庭訓練以外的本質。鄭運鵬評論，這次選舉，蔣市長逐漸失去了支持者對他的遠距離濾鏡期待，沒有施政成績、沒有海外精英能力、沒有走出政治溫室的勇氣、沒有想放棄任何一點點可以迴避的行政利益，最近開始氣急敗壞到失去從小被培養要求的權貴氣質。鄭運鵬表示，選到現在，認為蔣萬安的壓力測試已經夠了，接下來要考驗的是會去投票的選民朋友，來分析一下藍白選民應該怎麼盤算，即使年底還是蔣萬安連任，也不代表國民黨能豬突猛進。鄭運鵬說，2018韓國瑜勝選高雄市長，但是人設已經鏘掉一半，2020直接慘敗；2022侯友宜順利連任，但是被發現墨水只有一半，2024一路潰敗；2026中國國民黨少主的關鍵時刻來了，但阿斗、克塽的味道已經散開，能夠陪讀訓練的只有國民黨的支持者，建議深藍朋友如果想培養出一頭貴族雄獅，重回執政，就要有勇氣把他踢到山谷裡去鍛鍊。最後鄭運鵬也狠酸，當然少主缺席，還是有彼可取而代之的能人，「我和沈伯洋一樣，都覺得鄭麗文主席非常不錯」。