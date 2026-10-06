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自2011 年啟動一個全球第一次的威士忌「太空陳釀實驗」後，近年來越來越多酒類紛紛登上太空，但如今，又有團隊將挑戰新頁，不僅要送威士忌上太空，還要繞行地球軌道，並待上5年的時間。根據天空新聞報導，威士忌即將首次在太空進行蒸餾，這項實驗除了測試釀造過程，也將觀察烈酒在地球大氣層外的環境中如何熟成。來自蘇格蘭與日本的團隊計畫於 2028 年發射火箭，將一顆載有酒精及基礎原料樣品的衛星送入軌道，執行為期五年的繞行地球任務。威士忌每 90 分鐘繞行地球一圈，期間會經歷極熱與極寒的頻繁交替，研究人員希望這種劇烈的溫差循環能大幅縮短熟成時間。報導提到，這項計畫開創了未來潛在「太空熟成威士忌」的生產大門。主持該計畫的科學家預測，經歷這趟太空之旅後，威士忌將有機會出現非常強烈的風味。受限於發射與回收的高昂成本，太空威士忌總是會出現天價，但一些頂級收藏家仍表態願意花費數十萬英鎊購買極其稀有的威士忌。格拉斯哥大學（University of Glasgow）的貝萊（Gilles Bailet）博士表示，多名學生已從蘇格蘭前往日本，共同參與這顆用於裝載微量威士忌樣品與原料的「立方衛星」（CubeSat）設計。該研究預計也將為「軌道工廠」的運作模式提供全新觀點，未來或許可在微重力環境下開發出在地球上難以合成的藥物分子。貝萊博士指出，「我們想觀察太空環境對威士忌熟成帶來的影響。蘇格蘭擁有數百年積累的豐富釀酒經驗與頂尖人才，讓我們能將這些深厚的釀酒底蘊延伸至太空領域。」這項代號為「Space Puffin」的實驗計畫，目前規劃於 2028 年搭乘 SpaceX 的國際太空站（ISS）補給任務發射，並從太空站的日本實驗艙（Kibo）部署至軌道中。貝萊博士說明，威士忌在木桶中熟成時的「呼吸」機制，在科學界尚未被完全理解；在太空環境中，溫度可以在攝氏零下 150 度至 200 度之間迅速劇變，熟成循環可能因此大幅加快。貝萊博士表示，「我們設計這艘太空船，是為了創造一個更適合威士忌的環境，但這裡的木材『呼吸』速度會比在地球上更快。因此我們希望這能加速熟成，進而打造出更有趣的風味。」過去雖曾有威士忌被送往太空進行風味實驗，但當時僅停留在國際太空站內部恆溫控管的環境中。本次的立方衛星雖然無法搭載完整的橡木桶，但液體樣品將與小型木片放置在一起，以模擬地球上的橡木桶熟成過程。衛星上的酒精樣品在滯留太空期間將受到全程監控，其顏色與化學成分的數據會即時傳回給地面上的科學家。目前預計將有來自蘇格蘭與日本的不同酒廠提供威士忌樣品，不過目前具體名單尚未敲定。貝萊博士認為，如果能獲得投資人或其他興趣人士的合作支援，他們非常希望能實際運行一套完整的威士忌製造系統，並帶上整個橡木桶。不過就現階段而言，在未來三到五年內帶回大約一公升的威士忌，完全是可能的。