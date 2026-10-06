崇友今（6）日公告9月營收6.99億元，月增45％、年增29％，創歷年單月新高。崇友表示，主要受惠多項新梯訂單陸續出貨完工認列，加上汰舊換新業務訂單持續成長，帶動9月新梯（含汰換）業務營收較去年同期成長44％，營收占比提升至65％，推升單月營收刷新歷史單月新高。
隨著新梯、汰舊換新及維修保養業務維持良好動能，帶動今年第三季及累計前三季營收同步改寫歷年同期新高成績。崇友第三季營收16.66億元，季增5.68％、年增0.34％；累計前三季合併營收50.62億元，較去年同期成長6.55％。
展望2026年第四季，崇友維持審慎樂觀。目前整體在手訂單量仍維持高水準，將持續推進既有新梯在手訂單完工認列，並掌握汰舊換新市場需求，同時深化商辦、科技廠辦及企業總部等高階案源開發。在既有維修保養業務穩定挹注下，配合新梯與汰換訂單逐步執行，以及智慧電梯、AI群控與節能技術持續升級，以期創造未來營運良好成長動能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
展望2026年第四季，崇友維持審慎樂觀。目前整體在手訂單量仍維持高水準，將持續推進既有新梯在手訂單完工認列，並掌握汰舊換新市場需求，同時深化商辦、科技廠辦及企業總部等高階案源開發。在既有維修保養業務穩定挹注下，配合新梯與汰換訂單逐步執行，以及智慧電梯、AI群控與節能技術持續升級，以期創造未來營運良好成長動能。