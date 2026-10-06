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115學年度中等學校四大聯賽（籃球、排球、足球、壘球）將於10月正式點燃戰火，由球迷高度關注的HBL高中籃球聯賽、JHBL國中籃球聯賽及HFL中等學校足球聯賽11人制資格賽率先開打。今年高中體總首度突破傳統，採用「動漫風格」作為年度主視覺，精準捕捉選手在賽場上的速度與力量，並以「現在就，超越自己」為未來四年的聯賽口號，期許每位選手拋開戰績包袱，在賽場上展現運動員的多元魅力與極限。本屆賽事的最大焦點聚焦於即將開打的HBL新賽季。回顧上個學年度的HBL甲級冠軍戰，男女兩組皆上演了「衛冕軍交手首度闖進冠軍賽隊伍」的嶄新熱血戲碼。在男子組方面，松山高中成功擊退南湖高中完成二連霸，今年更將強勢挑戰隊史第二次的三連霸偉業，各校列強勢必祭出重兵嚴防；女子組部分，台北市陽明高中去年成功中斷北一女中的三連霸美夢，勇奪隊史首座冠軍，今年新賽季將首度以衛冕軍姿態迎接各校的強力挑戰，新穎的對戰組合與板塊重組，預告了本屆HBL賽事將充滿更多感動與懸念。緊接在籃球賽事之後，HVL排球、HFL足球與HSL壘球聯賽也將陸續開戰。HVL男子組由豐原高商尋求衛冕，女子組東山高中則持續捍衛霸主地位。HFL足球11人制男子組由北門高中重返霸業，亞軍路竹高中亦寫下隊史最佳成績，雙雙期許今年更上一層樓；女子組醒吾高中在摘下隊史第6冠並完成三連霸後，將力拚延續不敗霸權。HSL女壘賽事部分，丹鳳高中在睽違多年後完投完封重返榮耀，本屆將全力保住后冠。為成為學生運動員的最強後盾，「威德眾星獎助計畫」邁入第7年，115學年度持續提供總額800萬元的獎助學金，並首度將HFL足球11人制選手納入照顧範疇，全面協助基層選手多元發展。同時，創見與三商美邦持續挹注豐厚社會資源，NIKE繼續贊助國高中籃球聯賽隊伍專屬服裝，MIZUNO也投入超過千萬元的裝備力挺排球、足球與女壘聯賽，給予基層球隊最實質的協助。為服務無法親臨現場的廣大球迷，115學年度四大聯賽自10月起，將由「緯來電視網」與「愛爾達體育台」聯手提供全方位、高品質的賽事轉播服務，將每一場精采對決與運動員奮戰不懈的熱血瞬間，完整呈現給全台觀眾。