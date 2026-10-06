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▲舒華（粉衣）裙襬過長，走路非常小心。（圖／YouTube@부산튜브 - 부산광역시 공식 유튜브 채널）

韓國女團i-dle台灣成員葉舒華跨足大銀幕，首部主演電影《幸福快樂的日子》登上釜山影展，她今（6）日跟陳璇、蔡凡熙等人一同亮相紅毯，雖然身形暴瘦，但仍美出新高度、讓現場攝影閃光燈不斷，但也因為裙襬過長，舒華走得非常驚險，讓收看轉播的粉絲都替她捏一把冷汗。舒華首度以演員身分踏上釜山影山，主持人也「演員」稱呼而非偶像歌手；她身穿貼身粉色絲綢禮服現身，但裙襬明顯過長，舒華往前走時都要刻意調整服裝，走路過程十分驚險，一不注意必定跌倒。踏上舞台給媒體拍照時，舒華與陳璇手牽手給記者捕捉畫面，面對粉絲尖叫吶喊，她也是親民揮手致意，整體狀態極佳，但也有不少歌迷覺得舒華是否又更瘦了，希望偶像忙工作之餘，也要記得多吃一點。電影《幸福快樂的日子》故事講述一對個性截然不同的姊妹，因一隻意外闖入生活的流浪貓，打破了原本看似平和的生活。這場突如其來的變故，迫使她們必須正視各自在愛情、家庭、職場的衝突與期待，並重新定義何謂真正的「幸福快樂」。這是舒華首部演出的電影，也是第一次擔綱女主角，她在片中飾演「林家琪」，與貓咪「Q醬」相處，而「Q醬」正是由舒華親自命名，她透露跟貓咪對戲是開拍前最擔心的挑戰之一：「因為我本身沒有養貓，雖然試戲與排練時已經和貓咪見過好幾次面，但貓咪警戒心比較強，一開始始終保持著一種巧妙的距離感。」電影預計2027年在台上映。