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台電：概念性討論 未進入正式政策研議

媒體報導，台電擬推「差別電價」，讓半導體業、AI資料中心負擔更多電廠成本，台電董事長5日否認此事。但又傳出由台積電等用電大戶出錢「包電廠」，若不願意，就由業者自蓋電廠。台電今（6）日回應，相關議題尚未形成具體方案，也未進入正式政策研議或協商程序。未來待主管機關、台電與高科技產業共同充分交換意見才能做出共同決策。《中國時報》報導，台電「擬對5MW以上用電大戶計算「加成折舊費」，實施「差別電價」。對象鎖定半導體、AI資料中心等實施差別電價，排除傳統產業，估計電費會比一般產業高出25%；曾文生昨否認「台電沒有講過差別電費」而今日則又傳出，台電另有備案，請台積電等超級大戶出錢「包電廠」，假若不願意，可能會請相關業者自蓋電廠。對此，台電回應，相關議題目前屬概念性討論階段，尚未形成具體方案，亦未進入正式政策研議或協商程序。未來仍待主管機關、台電與高科技產業共同規劃，充分交換意見以後做出共同決策。而近年 AI 與半導體等高科技產業發展迅速，供電穩定至關重要，台電現已成為半導體供應鏈中重要一環。為因應產業發展需求，台電須超前部署發電及輸配電等電力建設，相關設備投資皆需通盤規劃。台電重申，各類用戶電價調整均由電價費率審議委員會決定，台電將持續關注國際燃料價格走勢及高科技產業用電需求，將提報燃料成本、電業營運成本資料，由電價費率審議會綜合考量決議。