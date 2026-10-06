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僑委會委員長徐佳青近期再遭爆料，多次利用公務出國機會帶著兒子隨行，甚至掛名「攝影官」，而丈夫唐博偉也被質疑曾私用外交部公務車，外界進一步質疑是否涉及圖利私人等不法情事。對此，台北地檢署已將相關報導資料彙整，並交由目前偵辦徐佳青涉嫌特權攜子登東沙島案件的黑金專組檢察官一併調查。徐佳青先前就因2025年「僑青東沙生態體驗營」遭到質疑，她涉嫌利用職務上的便利，讓兒子進入過去從未開放僑生進入的軍事管制區。事後，徐佳青坦承，因為擔心僑委會活動人數不足，一時心軟，讓具有雙重國籍的兒子報名參加。針對東沙島事件，民眾黨今年8月提出告發，指控徐佳青涉嫌《刑法》圖利、使公務員登載不實，以及《貪污治罪條例》等罪嫌；台北地檢署受理後，已交由黑金專組以「他字案」展開調查。徐佳青被依《公職人員利益衝突迴避法》裁罰10萬元，監察院今年9月也證實，相關案件確實已裁罰在案。如今，徐佳青再陷公務資源使用爭議，隨著風波持續延燒，北檢已將相關資料一併彙整，交由原本偵辦東沙島案的黑金專組檢察官，目前案件仍處調查階段，徐佳青是否涉及不法，仍待檢方進一步釐清與認定。