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乘車抽年票、單車 再加碼1000人送20捷運點

▲活動期間自8月30日至9月28日，旅客只要持票卡或QR乘車碼搭乘捷運，且進出站其中一端為「廣慈／奉天宮站」，即可獲得抽獎機會。（圖／臺北捷運公司提供）

捷運年票、自行車中獎者注意！11月8日前完成領獎

為慶祝台北捷運淡水信義線東延段「廣慈／奉天宮站（R01）」通車，台北捷運日前推出為期1個月的抽獎活動，將抽出30張捷運年票及90台自行車，另外再加碼抽出1000名幸運兒，送出「捷運點20點」。台北捷運今（6）日公布幸運兒名單，以及詳細領獎方式與期限，提醒中獎民眾務必在期限內完成相關手續，以免與獎品擦身而過。台北捷運表示，活動期間自8月30日至9月28日，旅客只要持票卡或QR乘車碼搭乘捷運，且進出站其中一端為「廣慈／奉天宮站」，即可獲得抽獎機會。原活動預計抽出30張捷運年票及90台自行車，共120名幸運旅客獲獎。此外，「台北捷運Go」App會員再加碼抽出1000名幸運兒，每人可獲得「捷運點20點」。台北捷運提醒，有中「捷運點20點」的1000名幸運兒，只需於10月12日至10月16日期間，至「台北捷運Go」App中的「我的帳戶」→「我的捷運點數」查詢。至於抽中捷運年票及自行車的民眾，台北捷運表示，請中獎者務必在10月6日至11月8日期間，持票卡前往台北捷運任一車站的票卡查詢機列印中獎證明，再依領獎說明辦理後續領獎事宜。台北捷運也提醒，中獎民眾應留意各獎項的查詢及領獎期限，並依規定完成手續，才能順利領取獎品。