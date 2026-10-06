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昔日「樂透先生」聶雲今年憑TaiwanPlus節目《The Taipei Tonight Show》入圍第61屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，這是他生涯第6次入圍金鐘，也是繼2006年後暌違20年再度叩關。過去多次入圍卻始終與主持人獎擦身而過，這回被問是不是「真的很想拿」，他也毫不掩飾笑喊：「都入圍了當然想拿！」不過相隔20年再回金鐘，他感觸最深的已不只是得失心，而是人生繞了一大圈後，自己依然還在這條路上。聶雲坦言，年輕時入圍金鐘，第一個念頭可能是「我會不會得獎？」如今54歲再度叩關，心境卻變得不同，「現在反而是，哇，我居然還在這裡！」他說54歲最大的改變，就是「終於沒有那麼害怕失敗了」。過去可能會擔心作品成敗、工作多寡，如今反而更在意還有沒有勇氣繼續做新的嘗試。他透露未來還想拍戲、做音樂、Podcast及製作新節目，笑說：「現在會想，再不做才真的來不及！」聶雲主持TaiwanPlus全英語美式深夜脫口秀《The Taipei Tonight Show》3年，節目結合現場樂隊、趣味互動與在地文化，也邀請科技、餐飲、電影、體育及藝文等跨領域來賓。他希望透過輕鬆訪談，讓世界看見不一樣的台灣，不只有半導體、夜市、珍珠奶茶，也有流行文化、幽默感與創意。聶雲表示，若國際觀眾看完節目後會想著：「原來台灣這麼有趣，我想去看看。」那就是他最希望達成的事。不過即使英文算得上母語，多年在台灣以國語主持的他，仍會遇到「英文當機」的時候，笑曝有時中文、英文同時衝進腦袋，「最後嘴巴冒出第三種語言！」從昔日「樂透先生」、與綜藝大哥張菲及黃品源搭檔主持《綜藝大哥大》，一路走到如今獨挑全英文節目，聶雲坦言演藝路上最大的轉折，是接受「娛樂圈不會因為你以前做過什麼，就保證下一個工作一定會來」。他回憶年輕時曾把工作與自我價值綁在一起，「節目多的時候覺得自己很厲害，節目少的時候就開始懷疑自己。」走過高低起伏後，他才慢慢想通，真正重要的不是一直站在同一個位置，而是還有沒有好奇心、願不願意重新學一件事。出道即將30年，聶雲形容自己仍「持續在路上」。這次睽違20年再叩金鐘，若今年真的首度抱回金鐘主持人獎，他最想把獎獻給一路陪伴的家人及《The Taipei Tonight Show》團隊，「這次入圍，不是只有我的名字被寫在入圍名單上，而是整個團隊一起被看見。」