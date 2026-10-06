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▲沈伯洋在劍潭站舉行肥皂箱活動，與市民活動。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.06）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（6）日晚間赴劍潭捷運站舉行肥皂箱活動，與市民互動。有民眾憂心，前台北市長柯文哲第一任做的不錯，第二任問題卻一籮筐，呼籲團隊不該要重蹈覆轍。對此，沈伯洋回應，制度設計以及人格特質很重要，他們一定要避免此狀況，不管他今天是能做四年，還是做到八年，「我一定就是專注在我的位置上，做我應該做的事情」。沈伯洋下午5時赴劍潭捷運站舉行「市長你給我聽好了；肥皂箱活動」，活動未開始，300張提問單已迅速被民眾寫完。沈伯洋分析，士林、北投最常討論的議題為人行道、捷運、公車；其中，士林部分，民眾關切標線、公車、商圈等問題，都認為商圈沒落，想要重回過往榮景，以及攤位過於重複等議題；至於北投，則是聚焦都更、老屋以及長者照護，而長者照護罕見排到前三名。民眾提問說，柯文哲本來很挺他，第一任做的還不錯，為何第二任問題一籮筐，搞到現在下場，希望團隊謹記、好好要求團隊，不要重蹈覆轍。沈伯洋回應，第一，制度設計很重要，若條例、標準訂好，就算人再怎麼換，還是必須要依法行事；再來，就是人格特質，有時候很多人是因為到下一個階段後，又再想下一個階段，人生已經在規劃別的事，完全無法專注手邊的事，也不會想現在位置的事。沈伯洋強調，一定要避免這樣狀況，無論如何，不管他今天是能做四年，還是做到八年，「我一定就是專注在我的位置上，做我應該做的事情」。