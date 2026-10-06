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▲射箭國手湯智鈞本屆全民運將參加原野射箭，展現不同於亞奧運反曲弓的競技面貌。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣大力士」楊森將在全民運健力項目登場，成為本屆賽事焦點選手之一。（圖／取自IPF官網）

▲桃園市長張善政出席運動部「115年全民運動會全國宣傳記者會」，力挺全民運動。（圖／運動部提供）

115年全民運動會將於10月17日至22日在桃園市登場，運動部攜手桃園市政府今（6）日舉辦賽前記者會。這項我國非亞奧運項目最高層級綜合運動賽會，今年不只集結1萬2643名選手參賽，更有不少亞運、奧運等級國手跨項亮相，其中最吸睛的焦點，是2026名古屋亞運游泳200公尺蝶式金牌王冠閎，這次不是參加游泳，而是將投入水上救生項目；射箭國手湯智鈞則參加原野射箭，「台灣大力士」楊森也將在健力項目登場。王冠閎剛在名古屋亞運替我國拿下男子200公尺蝶式金牌，寫下台灣亞運游泳歷史新頁，如今又將在全民運動會登場。不過這次他的參賽項目並非一般觀眾熟悉的游泳競速，而是水上救生。水上救生結合游泳能力、速度、救援技巧與臨場判斷，雖然同樣在水中競技，但比賽內容與傳統游泳有明顯差異。對王冠閎來說，這不只是換一個賽場，而是以頂尖游泳能力轉換到另一種實用性與競技性兼具的項目，也讓本屆全民運多了話題性。全民運動會長期以非亞奧運項目為主，許多項目平時曝光度有限，但當王冠閎這類亞運金牌選手參賽，也有機會讓更多民眾重新認識水上救生等項目的競技價值。另一個值得關注的跨項焦點，是射箭國手湯智鈞。過去他在奧運、亞運舞台上以反曲弓項目受到台灣觀眾熟悉，本屆全民運則將參加原野射箭。原野射箭和一般觀眾熟悉的奧運射箭不同，場地通常設置於戶外自然環境，選手必須面對不同距離、角度、高低落差與地形變化，比賽更考驗判斷力、適應力與穩定性。對湯智鈞而言，這不只是射準靶心，更要在變動環境中迅速調整節奏。這也正是全民運的特色之一。它不只是亞奧運項目的延伸，而是讓許多平常較少被主流觀眾看見的運動，有機會透過頂尖選手參與，提升能見度。除了水中與射箭場上的焦點，本屆全民運健力項目也有重量級人物參賽。曾刷新蹲舉世界紀錄的「台灣大力士」楊森，將代表出戰健力項目，成為力量型運動最受矚目的選手之一。健力項目比拚蹲舉、臥推與硬舉，對外界來說看似單純比力量，但實際上考驗的是技術、肌力、穩定度與臨場策略。楊森過去在國際賽場已證明自己具備世界級實力，這次回到全民運舞台，也讓民眾有機會近距離看見台灣力量型運動員的頂尖水準。本屆全民運共設32項競賽種類，新增「有氧體操」與「獨輪車」等桃園在地特色項目，總共有1萬2643名選手代表各縣市參賽。值得注意的是，本屆共有45位2026名古屋亞運國手投入全民運賽場，包括王冠閎、湯智鈞、2023亞運金牌張築涵等人。此外，全民運也包含多項台灣在國際賽場具高度競爭力的項目，例如世界排名第一的巧固球、世界運動會5連霸的拔河、世界排名第3的合球，以及曾在亞運奪金的龍舟。這些項目雖然平時曝光不如籃球、棒球或羽球，但在國際賽場其實都是台灣具備奪牌實力的強項。全民運另一大特色，就是參賽年齡橫跨各世代。本屆最年長選手為88歲、參加木球項目的邱垂源；最年輕選手則是年僅6歲、參加舞蹈運動項目的邱靜慧。從6歲到88歲同場參與賽會，也讓全民運不只是競技舞台，更展現運動可以跨越年齡限制。運動部次長黃啟煌表示，期待透過競技運動帶動全民對運動的關注，並透過全民參與促進運動產業持續發展。他也強調，運動並非只有少數人才能參與，而是可以由全民共同投入，成為打造健康台灣的重要力量。為迎接本屆全民運，桃園市政府歷經近2年籌備，成立跨領域「5部31組」專責籌備團隊，並邀集84個單位支援行政、競賽、宣傳與後勤等工作。籌備期間共召開71場協調會議，也會同全國單項協會及專家進行約260次實地會勘，同時修繕全市23處比賽場地。桃園市長張善政也與運動部共同邀請全國民眾在10月17日至22日走進桃園，一同關注全民運動會，替各縣市選手加油。對許多平時較少曝光的項目來說，這不只是比賽，更是被看見的重要舞台。