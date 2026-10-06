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隨著醫療美容市場持續受到關注，當代美學診所宣布進駐台中，將服務據點從北部延伸至中部地區。院長鄭立言醫師表示，此次設立台中據點，除了拓展服務範圍，也希望將團隊長期累積的醫療經驗與服務流程帶至中部，讓有相關需求的民眾能就近進行諮詢與了解。鄭立言醫師表示，台中據點在選址上考量交通便利性與民眾日常生活動線，空間規劃則以舒適與隱私為主要方向。從諮詢、診療到後續照護，希望建立較完整的服務流程，讓民眾能在相對自在的環境中與醫療團隊充分溝通，進一步了解自身需求與可行的選擇。「美不需要被定義」，是鄭立言醫師長期強調的理念。他認為，每個人處於不同年齡與人生階段，對外貌與生活方式都有不同期待，因此相關醫療選擇不應套用單一標準，而是應先了解個人需求，再透過醫師評估與充分溝通，討論適合自己的方向。在醫療團隊配置方面，當代美學診所以整形外科專科醫師為主要團隊成員，並由麻醉專科醫師、護理人員及個案管理人員共同參與，依照不同專業進行分工。鄭立言醫師表示，從民眾進入診所開始，便會進入相關諮詢與評估流程，包括術前溝通、個人狀況了解、相關風險說明及後續安排等，讓民眾在做決定前，能充分掌握相關資訊。他也強調，醫療溝通不只是介紹有哪些選擇，同樣也包含說明哪些情況可能不適合。「我們不只會告知對方可以考慮什麼，也會說明哪些選擇未必適合。」鄭立言醫師表示，透過充分說明與雙向溝通，讓民眾在了解自身狀況及相關資訊後，再做出適合自己的決定。在手術相關服務方面，診所亦規劃由麻醉專科醫師參與麻醉評估流程，並將相關評估安排於手術前進行，依個人年齡、病史、過去麻醉經驗、用藥情況及預計進行的手術內容等，進行資訊確認與溝通。若進入手術階段，則由麻醉專科醫師依醫療流程進行麻醉照護與相關監測，術後再依個人情況安排觀察與後續照護。鄭立言醫師表示，完整的醫療流程應從術前開始進行資訊確認與評估，而非等到手術當下才處理相關事項。透過不同專業人員共同參與，也能讓醫療團隊在術前更完整掌握個別狀況，並依實際情形進行後續規劃。此外，對於近年市場關注的「預防性醫美」，鄭立言醫師則認為，這項概念不應被理解為越早或越頻繁接受醫療處置，而是從了解自身狀況與生活習慣開始。他指出，每個人的年齡、生活型態與需求不同，日常保養與管理方式也應有所差異，包括防曬、清潔、作息及飲食等，都是日常照護的一部分；若有進一步的醫療需求，仍應先經專業人員評估，再討論相關選擇。鄭立言醫師也提到，所謂預防性醫美，核心不在於提前進行更多療程，而是建立對自身狀況的認識，並在不同階段做出相對合適的選擇。對部分民眾而言，日常生活管理可能就是最重要的一環；若確實有醫療需求，也應以個別評估為前提，而非單純依照年齡或流行趨勢決定。談到此次選擇台中，鄭立言醫師觀察，中部民眾對生活品質與美感相關議題有一定關注，過去北部據點也曾有台中地區民眾前往諮詢，因此團隊希望藉由台中據點的設立，降低民眾往返不同城市的時間成本，也進一步了解中部市場的需求與使用習慣。鄭立言醫師表示，對團隊而言，進入一個新的區域市場，不只是增加一個服務據點，更重要的是重新理解在地民眾的需求與節奏，並在既有醫療流程與服務經驗的基礎上，逐步調整與建立適合當地的服務模式。未來，當代美學診所將以台中據點作為中部服務布局的一環，持續建立在地的諮詢與服務網絡。鄭立言醫師表示，不同人生階段都有不同需求，診所希望透過專業分工與充分溝通，讓民眾在了解自身狀況與相關資訊後，再依個人需求做出選擇。