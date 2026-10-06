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▲北港武德宮「開基天官武財神」環臺隊伍行經台中烏日隨香隊伍頭戴斗笠、肩扛背轎，一步一腳印邁向烏日街頭，展現信仰的虔誠與力量。(圖／柳榮俊攝2026.10.6)

▲烏日玉闕朝仁宮工作人員歡喜接駕(圖／柳榮俊攝2026.10.6)

台灣宗教盛事再現！北港武德宮「開基天官武財神」睽違7年再度展開環臺賜福，10月3日起駕進行為期30天、近千公里的濟世之行。今（6）日中午聖駕抵達台中烏日，受到信眾熱烈恭迎。烏日玉闕朝仁宮更特別準備太陽餅、素包、雞蛋糕與「東泉辣椒醬」等在地名產，澎湃獻上最具道地風格的「台中味特別下午茶」盛情接駕。武財神環台濟世隊伍邁入烏日區，現場頓時人潮湧動、氣氛沸騰。隊伍第一站前往聖母宮與指微道壇參香，隨後一路前往供奉主神「玄壇武財神」與「天上聖母」的在地信仰中心「玉闕朝仁宮」。為了恭迎遠道而來的北港開基武財神，玉闕朝仁宮廟方早在數周前便展開嚴謹籌備，今更在進入烏日市區交界隆重的接駕陣容。接駕現場擺香案，響徹雲霄的大鼓陣、威風凜凜的大旗隊與各式彩色頭牌依序排開；千里眼、順風耳兩位將軍神將威武佇立，護衛聖駕。更引人注目的是，玉闕朝仁宮特別安排武財神不坐傳統神轎，而是改坐「背轎」前來迎駕，兩尊武財神在香火繚繞中相見，現場鑼鼓喧天、交相輝映，展現兩宮極為深厚的宗教情誼與對神明最高規格的敬意。玉闕朝仁宮董事長林華翊滿懷感念表示，早在一個月前得知北港武德宮開基天官武財神將蒞臨烏日，全體董監事與地方信眾無不感到無比榮幸與振奮。董事會更特別以「玉闕迎武德」為主題隆重恭迎聖駕，並由本宮武財神親自改坐背轎出迎，陪同北港武德宮武財神一同入廟。在「進喔！進喔！」震耳欲聾的鑼鼓聲與響徹雲霄的鞭炮聲中，現場氣氛被推向最高潮。林華翊說，這是千載難逢且機緣極為殊勝的宗教盛事，兩宮武財神同臺會香，象徵著財福加倍、庇佑萬民！北港武德宮廟方指出，本次環臺濟世緣起於先前農曆六月內壇降下的鸞文，文中浮現「八一九足再環濟」、「廣施寶典濟無形」等靈驗指示。武德宮主委林安樂回查歷史紀錄後發現，距離2019年的首次環臺巡安剛好滿7年，正是機緣成熟之際，隨即召集各區會長與志工團隊，全力協調沿途的食宿、交通維護及各地宮廟接駕事宜。今年則精準規劃為30天，展現老武財公慈憫眾生的宏深願力，期望透過一步一腳印的徒步巡行，凝聚全臺信眾的慈悲與善念，將平安與福氣帶往全臺灣每個角落。玉闕朝仁宮廟前廣場信眾們手持香炷、雙手合十，誠心祈求武財神賜福，保佑合境平安、百業興旺、財源廣進。隨著聖駕繼續向前巡行，這趟融合慈悲、信仰與善念的環臺之旅，不僅為烏日帶來滿滿的福氣與熱鬧氣氛，也為全台灣注入一股安定人心、祥和繁榮的正能量。