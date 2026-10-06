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▲今年中秋連假9月25日至27日前3日，高雄輕軌共吸引17萬7,370人次搭乘。（圖／高市府捷運局提供）

▲「喔熊觀光號」沈浸式體驗列車，綠島海洋光影場景為輕軌旅程增添另一層驚喜。（圖／高市府捷運局提供）

▲「喔熊觀光號」沈浸式體驗列車紫斑蝶光影場景。（圖／高市府捷運局提供）

搭輕軌遊高雄的人氣持續升溫！統計今年1至9月，高雄輕軌10個觀光景點鄰近站點，包括C5夢時代、C8高雄展覽館、C9旅運中心、C10光榮碼頭、C11真愛碼頭、C12駁二大義、C13駁二蓬萊、C14哈瑪星、C21A內惟藝術中心及C35凱旋武昌，合計運量突破369萬人次，較去年同期增加逾35萬人次，成長10.69％。從購物商圈、港灣水岸、藝文展演到親子休憩空間，輕軌一路串起高雄多元觀光場域，也讓民眾與旅客不用頻繁轉換交通工具，就能以更輕鬆的方式探索城市，逐漸形成「搭輕軌玩高雄」的新旅遊模式。假期搭乘熱度也更加明顯。今年中秋連假9月25日至27日前3日，高雄輕軌共吸引17萬7,370人次搭乘，平均每日5萬9,123人次，相較去年3天中秋連假日均5萬86人次，成長約18％；今年4天中秋連假總運量則達21萬7,082人次。捷運局長吳嘉昌表示，高雄輕軌兼具通勤、通學、就醫及觀光等多元功能，沿線串聯商場、港灣、水岸、藝文及休閒場域，對旅客而言，不只是「搭車去景點」，而是可以沿著軌道安排一趟城市小旅行，上車看城市、下車玩景點，移動本身也成為旅程的一部分。這個月在社群平台爆紅的高雄輕軌「喔熊觀光號」沈浸式體驗列車，以紫斑蝶、海岸月夜及綠島海洋等光影場景，為輕軌旅程增添另一層驚喜。獨特的光影互動與吸睛設計，在社群平台上引發追車與打卡的趣味，觸及年輕族群與親子家庭。這驚豔的沈浸式體驗，就像高雄期間限定的「移動式觀光景點」，透過社群熱度與追車樂趣，成功引流提升了輕軌中秋假期整體運量。捷運局表示，因民眾搭乘及分享反應熱烈，喔熊觀光號列車展期將延長至國慶假期10月11日。雙十連假來高雄，不要忘記來體驗，特別加碼延長的「高雄限定輕軌喔熊觀光號」，把握最後幾天追上這班高雄限定的特色列車。