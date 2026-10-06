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▲徐若熙本季一軍出賽8場，繳出2勝3敗、防禦率4.81，例行賽最終戰後援2局飆出3次三振。（圖／取自太平洋聯盟轉播）

日本職棒即將進入季後賽，日媒《AER.dot》也開始回顧本季各隊投資效益。棒球研究員西尾典文撰文點名今年例行賽未能回應高額年薪期待的「低CP值」球員，效力福岡軟銀鷹的台灣火球男徐若熙名列其中。對於以3年總額15億日圓合約赴日的徐若熙來說，旅日首季受到傷勢與狀態起伏影響，確實沒能投出外界預期的成績。西尾典文從中央聯盟與太平洋聯盟各選出本季「低CP值」的投手與野手。中央聯盟投手為橫濱DeNA灣星洋投杜普藍提亞（Jon Duplantier），野手為東京養樂多燕子山田哲人；太平洋聯盟投手則是徐若熙，野手為北海道日本火腿鬥士馬丁尼茲（Ariel Martínez）與東北樂天金鷲維特（Luke Voit）。西尾典文指出，徐若熙2019年中職選秀會首輪加盟味全龍，雖然受到傷勢影響，中職4年生涯累計僅15勝17敗，但憑藉出色球質與潛力，仍以推定3年總額15億日圓高額合約加盟軟銀。這樣的身價，也讓外界對他的旅日首季自然抱有高度期待。徐若熙本季開局其實相當亮眼，4月1日生涯日職初登板面對樂天金鷲，先發6局無失分，順利收下旅日首勝。對一名剛轉戰NPB的台灣投手來說，這樣的起步相當漂亮，也讓外界一度期待他能快速站穩軟銀先發輪值。不過好開始沒有延續成穩定球季。徐若熙之後狀態起伏，壓制力與控球都未能維持在理想水準。到了7月，他因腰部問題接受手術，長時間離開一軍戰線，直到球季尾聲才以後援投手身分回到一軍。西尾典文也直言，徐若熙今年才26歲，未來仍有重新振作的機會，但以旅日菜鳥球季整體表現來看，確實是相當苦澀的一年。徐若熙本季一軍合計出賽8場，其中6場先發，繳出2勝3敗、防禦率4.81，投33.2局送出31次三振，另有13次四死球，被打擊率高達.294，每局被上壘率1.54。以純數據來看，徐若熙仍展現一定三振能力，但問題在於被上壘率偏高、被安打偏多，加上傷勢導致出賽量不足，讓他無法真正回應高額合約期待。對軟銀這類戰力深厚、爭冠壓力大的球隊而言，外籍投手若無法穩定吃局數或扛住輪值，評價自然會被放大檢視。不過徐若熙並非完全沒有亮點。他在例行賽最終戰登板，後援2局飆出3次三振，失掉1分，最快球速催到156公里。對於剛歷經腰部手術、季末才復出的投手來說，能在短局數中重新展現球速，至少代表他的身體狀態與球威仍有恢復跡象。軟銀監督小久保裕紀先前曾表示，徐若熙本季剩餘例行賽與季後賽將以牛棚投手身分待命，明年再讓他回到先發位置。