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透過A+資源 技術司：中華汽車取得國際認證

經濟部產業技術司支持的「台灣車輛移動研發聯盟」（TARC），於今（6）日辦理「台灣車輛國際論壇」（TAIFE），車輛中心（ARTC）會中宣布，透過科技專案成功鏈結美國、德國，在台布建首座國際級車輛資安與聯網實驗場域，正式宣告台灣具備國際標準的在地資安聯網驗證能量，將成為車電出海成長新引擎。車輛中心董事長王正健說明，台美合作部分， ARTC與全球智慧運輸系統（ITS）及車聯網測試認證協會OmniAir簽署合作備忘錄（MOU），將結合自駕車試驗場域及今年底將完工、仿市郊區交通道路的車聯網測試區，導入國際車聯網驗證規範，研擬情境驗證及互通性測試方法，建構國內首座國際認可的智慧車輛聯網試驗場域。台德合作方面， 2026年成立全台唯一國際級車輛資安實驗室，並於6月取得TÜV SÜD實驗室認可，具備執行UN R155、R156測試驗證能力，可提供涵蓋資安分析、軟硬體完整性、資料傳輸安全及OTA更新流程等100項以上測試服務，協助車廠及零組件業者在台完成開發驗證，降低海外測試驗證成本與時程。經濟部技術司長郭肇中表示，AI、軟體定義汽車（SDV）及車聯網技術快速發展，車聯網互通性與資安防護已成為智慧車輛發展的重要關鍵，透過 A+企業創新研發淬鍊計畫資源，成功協助中華汽車取得 ISO 21434 與 ISO 24089 國際認證，讓中華汽車成為「台灣第一家」榮獲德國 TÜV SÜD 認證的商用車廠。他說，此次台美、台德合作，將進一步完善國內智慧車輛驗證環境，讓業者在台即可進行國際標準驗證，更有效率地進入國際市場，未來經濟部也將持續透過科技專案投入、國際合作及場域驗證，深化國內外產業鏈結，加速智慧車電技術落地與產品國際化，提升台灣智慧移動產業國際競爭力。