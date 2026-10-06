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旅日名將陽岱鋼才剛在9月底結束21年職業球員生涯，沒想到引退後馬上迎來新任務。「PERSOL 洋聯TV」宣布，季後賽期間將推出主、客隊各自應援的副聲道企劃，陽岱鋼將在10日洋聯高潮系列賽首輪第1戰擔任北海道日本火腿鬥士應援解說，迎來個人「解說出道戰」。這次「PERSOL 洋聯TV」推出的副聲道企劃，主打讓球迷在季後賽享受不同於一般轉播的觀賽體驗。首輪系列賽第1戰將由退役名將分別站在各自支持球隊立場進行「超應援」實況與解說，讓轉播更有臨場感與球迷視角。日本火腿方面，10日首戰將由陽岱鋼搭配前投手增井浩俊，播報員則是福田太郎。若日本火腿順利晉級決賽階段，陽岱鋼也預定在14日第1戰繼續擔任應援解說，屆時搭檔將改為前捕手鶴岡慎也。對陽岱鋼來說，這次任務不只是轉換身分，也是他退役後第一次以全新角度參與季後賽。談到即將首次坐上解說席，陽岱鋼表示，這場比賽對老東家日本火腿非常重要，沒想到竟然也成為自己的解說出道戰。他笑說：「這是對老東家北海道日本火腿鬥士非常重要的比賽，竟然成了我的解說出道戰！我會努力帶來讓球迷更享受比賽的解說。」陽岱鋼沒有把解說目標講得太複雜，而是希望用自己的方式，把比賽樂趣傳達給觀眾。對熟悉他的球迷來說，這也會是非常特別的畫面：過去那位在外野飛奔、在打席上點燃球場氣氛的陽岱鋼，如今將換個位置，用聲音陪球迷看比賽。陽岱鋼職業生涯最具代表性的時光，正是在日本火腿度過。2006年加入球團後，他從年輕潛力股逐步站穩一軍，之後成為球隊核心外野手，也累積許多台灣球迷對日職的共同記憶。他在日本火腿時期不只靠速度、守備與長打能力打出名號，也曾是球隊人氣最高的球星之一。對台灣球迷而言，陽岱鋼更是早期旅日野手成功站穩一軍的重要代表，讓更多人開始固定關注日本職棒。如今火腿即將在季後賽出戰，陽岱鋼不再以球員身分站上球場，卻能以應援解說角色參與其中，意義格外不同。陽岱鋼9月26日才迎來現役最後一戰，當時他效力Oisix新潟天鵝棒球俱樂部，在二軍聯盟對羅德之戰主動請纓，以過去最熟悉的「第1棒、中外野手」先發出賽。那場比賽過程也充滿戲劇性。陽岱鋼6局因守備失誤讓球隊遭逆轉，但之後又在滿壘機會敲出追平安打，幫助球隊追成3比3，最終雙方握手言和。引退儀式同樣充滿驚喜，昔日日本火腿戰友糸井嘉男突然現身球場，武田勝、松井稼頭央等人也到場送別，為他的球員生涯畫下句點。