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▲勇士終於在G3祭出王牌塞爾，他外卡系列賽G1先發6.1局失3分，生死戰又短休後援抓下最後4個出局數，勇士一路保留他的體力，就是為了在關鍵G3正面對決山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）

項目 洛杉磯道奇（LAD） 亞特蘭大勇士（ATL） 先發投手 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） Chris Sale 投打習慣 右投（RHP） 左投（LHP） 系列賽戰況 1勝1敗 1勝1敗 重要數據 例行賽WHIP 0.87 例行賽ERA 2.16 今年8/27交手 6.1局失1分 9局完封、11K G3意義 勝者取得2勝1敗聽牌 勝者取得2勝1敗聽牌

▲釀酒人系列賽2勝0敗領先教士，G3派出梅伊（Dustin May）先發，他本季對教士3場防禦率僅1.23，形成有趣的對戰優勢，釀酒人只要再拿1勝就能橫掃晉級國聯冠軍系列賽。（圖／取自X @BREWERS）

項目 密爾瓦基釀酒人（MIL） 聖地牙哥教士（SD） 先發投手 Dustin May Nick Pivetta 投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP） 系列賽戰況 2勝0敗 0勝2敗 本季重要數據 對教士3戰ERA 1.23 9月4戰ERA 1.45 G3意義 贏球直接晉級NLCS 輸球淘汰

開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決 06:00 AM 洛杉磯道奇 亞特蘭大勇士 國聯分區系列賽G3（1：1） 山本由伸 vs. Chris Sale 09:30 AM 密爾瓦基釀酒人 聖地牙哥教士 國聯分區系列賽G3（MIL 2：0領先） Dustin May vs. Nick Pivetta

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（7）日進行2場國聯分區系列賽，其中衛冕軍洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士前2戰各拿1勝，系列賽移師亞特蘭大後迎來關鍵G3，道奇推出日本王牌山本由伸先發，勇士則終於祭出塞爾（Chris Sale），勝隊將率先取得2勝1敗「聽牌」優勢。另一組密爾瓦基釀酒人目前2勝0敗領先聖地牙哥教士，只差1勝就能橫掃晉級國聯冠軍系列賽。以下《NOWNEWS》整理10月7日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。道奇與勇士前2戰打完戰成1：1平手。G3雙方直接推出王牌，道奇由山本由伸先發，勇士則派出塞爾。這不只是一般的G3，更可能是整個系列賽的轉折點：MLB統計顯示，在5戰3勝制季後賽系列賽戰成1：1後，拿下G3的球隊過去67次有48次最終晉級，晉級率達71.6%。山本例行賽WHIP僅0.87，在大聯盟合格先發投手中高居第2。他今年8月27日也曾在亞特蘭大面對勇士，當時繳出6.1局僅失1分的優質先發，卻因對面的塞爾直接投出9局完封，道奇最終0：1落敗。勇士之所以前2戰都沒有讓塞爾正常先發，就是希望讓這位王牌獲得完整休息。塞爾在外卡系列賽G1面對費城人先發6.1局失3分，到了生死G3又在短休情況下後援登板，抓下最後4個出局數，因此勇士沒有讓他在分區系列賽前2戰硬扛，而是一路保留到G3。對道奇而言，G2輸球最需要修正的其實是得點圈攻擊。道奇全場雖靠弗里曼與孟西（Max Muncy）各敲1轟得到2分，但得點圈有人時8打數全部熄火，最終留下大量殘壘，也讓勇士成功靠車輪戰守住1分差勝利。G3面對塞爾，得分機會只可能更少。道奇預計會因應左投調整打線，把更多右打者往前排列；MLB預測先發陣容中，貝茲有望續任開路先鋒，大谷擔任第2棒指定打擊，右打者赫南德茲（Kiké Hernández）也有機會先發。值得注意的是，勇士今年季後賽前5戰有4場面對左投先發，G3碰到右投山本棒次可能有所調整；哈里斯二世目前季後賽20打數敲8安、打擊率4成，是亞特蘭大近期最火燙的打者。另一場國聯分區系列賽，釀酒人前2戰全部守住主場，目前系列賽2勝0敗領先教士，只要再拿1勝就能直接橫掃晉級國聯冠軍系列賽。G3釀酒人派出梅伊（Dustin May），教士則由皮維塔（Nick Pivetta）掛帥。梅伊例行賽戰績7勝9敗、防禦率4.70，整體成績並不突出，但本季3度對戰教士的防禦率僅1.23，反而形成相當有趣的對戰優勢。皮維塔則在季末狀態明顯提升，9月份4場先發防禦率僅1.45，外卡系列賽對小熊也只失1分。教士已經沒有任何退路，G3不只要靠皮維塔把比賽壓低比分，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柏加茲（Xander Bogaerts）與梅里爾（Jackson Merrill）領軍的打線也必須儘早突破梅伊。：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。：可透過中華電信MOD收看季後賽相關轉播。：可透過手機、平板及電腦收看。：台灣屬美國、加拿大以外國際市場，可依官方季後賽轉播規範觀看相關賽事。MLB官方10月7日（台灣時間）兩場國聯賽事在美國均由FS1轉播。