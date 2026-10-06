2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（7）日進行2場國聯分區系列賽，其中衛冕軍洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士前2戰各拿1勝，系列賽移師亞特蘭大後迎來關鍵G3，道奇推出日本王牌山本由伸先發，勇士則終於祭出塞爾（Chris Sale），勝隊將率先取得2勝1敗「聽牌」優勢。另一組密爾瓦基釀酒人目前2勝0敗領先聖地牙哥教士，只差1勝就能橫掃晉級國聯冠軍系列賽。以下《NOWNEWS》整理10月7日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。

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道奇勇士決戰G3　山本由伸、塞爾王牌正面對決

道奇與勇士前2戰打完戰成1：1平手。G3雙方直接推出王牌，道奇由山本由伸先發，勇士則派出塞爾。這不只是一般的G3，更可能是整個系列賽的轉折點：MLB統計顯示，在5戰3勝制季後賽系列賽戰成1：1後，拿下G3的球隊過去67次有48次最終晉級，晉級率達71.6%。

山本例行賽WHIP僅0.87，在大聯盟合格先發投手中高居第2。他今年8月27日也曾在亞特蘭大面對勇士，當時繳出6.1局僅失1分的優質先發，卻因對面的塞爾直接投出9局完封，道奇最終0：1落敗。

勇士之所以前2戰都沒有讓塞爾正常先發，就是希望讓這位王牌獲得完整休息。塞爾在外卡系列賽G1面對費城人先發6.1局失3分，到了生死G3又在短休情況下後援登板，抓下最後4個出局數，因此勇士沒有讓他在分區系列賽前2戰硬扛，而是一路保留到G3。

▲勇士終於在G3祭出王牌塞爾，他外卡系列賽G1先發6.1局失3分，生死戰又短休後援抓下最後4個出局數，勇士一路保留他的體力，就是為了在關鍵G3正面對決山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士終於在G3祭出王牌塞爾，他外卡系列賽G1先發6.1局失3分，生死戰又短休後援抓下最後4個出局數，勇士一路保留他的體力，就是為了在關鍵G3正面對決山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）
道奇、勇士G3先發投手對決

項目 洛杉磯道奇（LAD） 亞特蘭大勇士（ATL）
先發投手 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） Chris Sale
投打習慣 右投（RHP） 左投（LHP）
系列賽戰況 1勝1敗 1勝1敗
重要數據 例行賽WHIP 0.87 例行賽ERA 2.16
今年8/27交手 6.1局失1分 9局完封、11K
G3意義 勝者取得2勝1敗聽牌 勝者取得2勝1敗聽牌
大谷翔平面臨塞爾考驗　道奇打線不能再浪費機會

對道奇而言，G2輸球最需要修正的其實是得點圈攻擊。道奇全場雖靠弗里曼與孟西（Max Muncy）各敲1轟得到2分，但得點圈有人時8打數全部熄火，最終留下大量殘壘，也讓勇士成功靠車輪戰守住1分差勝利。

G3面對塞爾，得分機會只可能更少。道奇預計會因應左投調整打線，把更多右打者往前排列；MLB預測先發陣容中，貝茲有望續任開路先鋒，大谷擔任第2棒指定打擊，右打者赫南德茲（Kiké Hernández）也有機會先發。值得注意的是，勇士今年季後賽前5戰有4場面對左投先發，G3碰到右投山本棒次可能有所調整；哈里斯二世目前季後賽20打數敲8安、打擊率4成，是亞特蘭大近期最火燙的打者。

▲釀酒人系列賽2勝0敗領先教士，G3派出梅伊（Dustin May）先發，他本季對教士3場防禦率僅1.23，形成有趣的對戰優勢，釀酒人只要再拿1勝就能橫掃晉級國聯冠軍系列賽。（圖／取自X @BREWERS）
▲釀酒人系列賽2勝0敗領先教士，G3派出梅伊（Dustin May）先發，他本季對教士3場防禦率僅1.23，形成有趣的對戰優勢，釀酒人只要再拿1勝就能橫掃晉級國聯冠軍系列賽。（圖／取自X @BREWERS）
釀酒人2勝0敗聽牌　教士主場背水一戰

另一場國聯分區系列賽，釀酒人前2戰全部守住主場，目前系列賽2勝0敗領先教士，只要再拿1勝就能直接橫掃晉級國聯冠軍系列賽。G3釀酒人派出梅伊（Dustin May），教士則由皮維塔（Nick Pivetta）掛帥。梅伊例行賽戰績7勝9敗、防禦率4.70，整體成績並不突出，但本季3度對戰教士的防禦率僅1.23，反而形成相當有趣的對戰優勢。

皮維塔則在季末狀態明顯提升，9月份4場先發防禦率僅1.45，外卡系列賽對小熊也只失1分。教士已經沒有任何退路，G3不只要靠皮維塔把比賽壓低比分，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柏加茲（Xander Bogaerts）與梅里爾（Jackson Merrill）領軍的打線也必須儘早突破梅伊。

釀酒人、教士G3先發投手對決

項目 密爾瓦基釀酒人（MIL） 聖地牙哥教士（SD）
先發投手 Dustin May Nick Pivetta
投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP）
系列賽戰況 2勝0敗 0勝2敗
本季重要數據 對教士3戰ERA 1.23 9月4戰ERA 1.45
G3意義 贏球直接晉級NLCS 輸球淘汰
10月7日 MLB季後賽完整賽程表（台灣時間）

開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決
06:00 AM 洛杉磯道奇 亞特蘭大勇士 國聯分區系列賽G3（1：1） 山本由伸 vs. Chris Sale
09:30 AM 密爾瓦基釀酒人 聖地牙哥教士 國聯分區系列賽G3（MIL 2：0領先） Dustin May vs. Nick Pivetta
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？

📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看季後賽相關轉播。
📍Hami Video／ELTA.tv：可透過手機、平板及電腦收看。
📍MLB.TV：台灣屬美國、加拿大以外國際市場，可依官方季後賽轉播規範觀看相關賽事。MLB官方10月7日（台灣時間）兩場國聯賽事在美國均由FS1轉播。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...