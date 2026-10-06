「蚱蜢王子」李恕權活躍於80年代華語樂壇，〈迴〉、〈每次都想呼喊你的名字〉等金曲傳唱至今，近年旅居美國、泰國的他，依然關注台灣公共事務，他日前轉發民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢活動現場照片，喊話年輕世代「為台灣而戰」，被視為間接表態，引發話題。
間接力挺沈伯洋 李恕權轉發造勢現場照
沈伯洋4日在北平東路舉辦競選總部成立大會，為他宣布參選後首場大型造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入超過12萬人，當天，李恕權在自己的臉書轉分享一張活動現場人山人海的空拍照片，寫下：「孩子，這是我們的國家，好好照顧她，滋潤她。這裡，每個人都有言論自由，人權有保障，機會是平等，為她而戰，為她努力！」
該篇貼文至今吸引超過6千人按讚，網友紛紛表示：「謝謝恕權大哥，最有才華，最有guts的藝人，佩服您的正義感道德勇氣」、「謝謝您，我們永遠的蚱蜢王子，大家一起努力加油，讓台灣變更好，也歡迎您隨時都可以回家來」、「謝謝恕權哥的支持」、「我真的太愛你了！從小就沒有愛錯」、「一起讓台北更好！」
李恕權關注政治 宣告回台投九合一大選
李恕權雖然淡出演藝圈多年、旅居海外，依然不時透過社群平台關心台灣的社會、民主議題，去年7月大罷免行動期間，他在臉書兩度發文力挺罷免，強調罷免行動是正確且必須的，並預告會從國外搭機返台投票，以行動「挽救國家主權」。
上個月，李恕權慶祝69歲生日時再度發聲，透露目前生活規律、狀態良好，並公開表示11月底一定會再次回國為九合一大選投票，呼籲大眾共同捍衛國家的民主自由、人權與平等。
資料來源：李恕權臉書
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沈伯洋4日在北平東路舉辦競選總部成立大會，為他宣布參選後首場大型造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入超過12萬人，當天，李恕權在自己的臉書轉分享一張活動現場人山人海的空拍照片，寫下：「孩子，這是我們的國家，好好照顧她，滋潤她。這裡，每個人都有言論自由，人權有保障，機會是平等，為她而戰，為她努力！」
該篇貼文至今吸引超過6千人按讚，網友紛紛表示：「謝謝恕權大哥，最有才華，最有guts的藝人，佩服您的正義感道德勇氣」、「謝謝您，我們永遠的蚱蜢王子，大家一起努力加油，讓台灣變更好，也歡迎您隨時都可以回家來」、「謝謝恕權哥的支持」、「我真的太愛你了！從小就沒有愛錯」、「一起讓台北更好！」
李恕權雖然淡出演藝圈多年、旅居海外，依然不時透過社群平台關心台灣的社會、民主議題，去年7月大罷免行動期間，他在臉書兩度發文力挺罷免，強調罷免行動是正確且必須的，並預告會從國外搭機返台投票，以行動「挽救國家主權」。
上個月，李恕權慶祝69歲生日時再度發聲，透露目前生活規律、狀態良好，並公開表示11月底一定會再次回國為九合一大選投票，呼籲大眾共同捍衛國家的民主自由、人權與平等。
資料來源：李恕權臉書