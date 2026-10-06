我是廣告 請繼續往下閱讀

賴清德信任度、滿意度雙雙上揚 立院滿意度僅22.9%

民進黨喜好度43.1%、不喜歡39.9% 破5成不爽藍白

《美麗島電子報》今（6）日公布9月國政民調，結果顯示總統賴清德執政滿意度達47.9%，較上月增加1.5個百分點，行政院長卓榮泰滿意度42.4%，較上月上升3.5個百分點，但立法院不滿意度則高達62.0%，滿意度僅22.9%。政黨喜好度方面，依序為民進黨43.1%、國民黨26.5%與民眾黨21％，但不喜歡國民黨與民眾黨皆突破5成，國民黨不喜歡度為53.4％，民眾黨不喜歡度更高達57.9％。調查發現，43.7%⺠眾認為國內整體經濟現況好，44.2%⺠眾認為經濟現況不好。總統賴清德信任度方面，48.3%⺠眾表示信任，較上月增加1.3個百分點，而38.6%⺠眾表示不信任，較上月下降2.1個百分點，另有13.1%⺠眾未明確回答。對於總統賴清德執政滿意度，47.9%⺠眾表示滿意，較上月增加1.5個百分點，41.4%⺠眾表示不滿意，較上月下降2.5個百分點，另有10.7%⺠眾未明確回答。就⺠眾對於卓榮泰施政滿意度，42.4%⺠眾表示滿意，較上月上升3.5個百分點，39.8%⺠眾表示不滿意，較上月下降2.4個百分點。另有17.8%⺠眾未明確回答。 關於⺠眾對於立法院整體表現滿意度，22.9%⺠眾表示滿意，較上月下降4.4個百分點，62.0%⺠眾表示不滿意，較上月上升2.1個百分點，有15.1%⺠眾未明確回答。至於政黨喜好度方面， 43.1%⺠眾表示喜歡民進黨，較上月上升1.9個百分點，39.9%⺠眾表示不喜歡，較上月下降4.6個百分點，另有17.0%⺠眾未明確回答；最大在野黨國⺠黨的喜好度，26.5%⺠眾表示喜歡，較上月下降0.7個百分點，53.4%⺠眾表示不喜歡，較上月下降0.3個百分點，另有20.1%的⺠眾未明確回答。最後則是民眾黨，有21.0%⺠眾表示喜歡，較上月下降2.0個百分點，57.9%⺠眾表示不喜歡，較上月上升0.5個百分點，另有21.1%⺠眾未明確回答。本次民調為《美麗島電子報》委託趨勢⺠意執行，調查範圍為全國22個縣市，對象為年滿20歲的⺠眾。調查時間為上月29日至本月2日，調查方法為 訪員進行的電腦輔助電話訪問方式進行，抽樣設計採住宅電話與行動電話的雙架構抽樣，成功完訪1201人，（住宅電話721人、行動電話480人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.83%。