LINE又傳當機災情！今（6）日下午4點左右，許多用戶突然發現「LINE官方帳號」的聊天室疑似出現異常，訊息無法正常傳送，不少店家也在Threads回報災情。除此之外，部分LINE官方帳號後台也傳出故障，畫面顯示「系統維護中，聊天功能目前暫停使用」，讓不少小編相當無奈。
LINE官方帳號功能又壞了！小編苦笑：要先下班了嗎
許多店家小編紛紛在Threads發文抱怨，官方帳號後台突然顯示「系統維護中，聊天功能目前暫停使用」，有部分用戶則會顯示500Server Error，使用手機、電腦都無法傳出訊息回應客人，甚至無奈苦笑「現在要先下班嗎？」也有其他使用者詢問「大家的官方LINE是不是都故障了」。
監測網站downdetector也顯示發現，今（6）日下午3點起陸續出現故障情況，大批用戶開始反應LINE官方帳號無法傳訊息。
事實上，LINE日前也曾發生過官方帳號服務當機災情，7月28日下午4點多開始，有許多商家發現「LINE官方帳號」，出現無法回應的災情，當時官方Line@系統出現異常中，導致許多商家無法回應客人，無法正常收發訊息。
至於本次當機災情，截至今（6）日晚間6點45分，LINE官方帳號的狀況異常尚未排除，仍有待官方進一步說明。
我是廣告 請繼續往下閱讀
許多店家小編紛紛在Threads發文抱怨，官方帳號後台突然顯示「系統維護中，聊天功能目前暫停使用」，有部分用戶則會顯示500Server Error，使用手機、電腦都無法傳出訊息回應客人，甚至無奈苦笑「現在要先下班嗎？」也有其他使用者詢問「大家的官方LINE是不是都故障了」。
監測網站downdetector也顯示發現，今（6）日下午3點起陸續出現故障情況，大批用戶開始反應LINE官方帳號無法傳訊息。
至於本次當機災情，截至今（6）日晚間6點45分，LINE官方帳號的狀況異常尚未排除，仍有待官方進一步說明。