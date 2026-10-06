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美國聯邦調查局（FBI）逮捕一名涉嫌替中國政府監控台灣總統賴清德兒子的34歲中國女子張婉瑩（Wanying Heather Zhang），張女4日準備從洛杉磯國際機場搭機前往上海時遭FBI逮捕，她涉嫌受中國官員指使，監視台灣總統賴清德的兒子。中國外交部對此低調回應外媒，聲稱不了解此事。根據路透報導，FBI 在聲明中指出，現年 34 歲、居住於加州爾灣（Irvine）的張婉瑩（Wanying Zhang，音譯，又名 Heather）在洛杉磯國際機場準備搭機前往中國前遭逮捕。當局指控她涉嫌充當「未登記的外國代理人」（unregistered foreign agent）。FBI 指出，張女涉嫌監控台灣總統之子。官方聲明中雖未直接點名遭監視對象，但隨後轉發了《紐約郵報》（New York Post）的報導，證實該目標為居住於美國的賴廷與。台灣方面由總統府發表聲明，直指張女的行為是跨國壓迫的典型案例，並對美國政府保護台灣公民安全表達感謝。總統府發言人郭雅慧在聲明中表示：「我國對此類漠視人權與他國主權的野蠻行徑，表達最嚴厲的譴責。」中國外交部則回應，對相關情況「不了解」，並強調「一貫反對炒作所謂『中國間諜』問題來抹黑污衊中國」。美國司法部表示，張女於 2025 年受中國官員指使前往西雅圖，拍攝並傳送了台灣總統之子及其家人的照片、影片及車牌號碼等資訊。在今日出庭時，張女僅回答確認自己的姓名，並表示理解對其未登記擔任中國政府代理人的指控罪名，但並未提出認罪或不認罪答辯，法官裁定繼續羈押，案件延至7日再開庭。張女的丈夫Edric Ding在律師羅里（Elaine Lori）的陪同下，於旁聽席觀看審理過程。羅里與丁男在法院內拒絕發表評論，面對媒體提問也全程保持沉默。