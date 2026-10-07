中央氣象署表示，今（7）日早晚氣溫偏低，迎風面有零星雨，午後南部有局部陣雨，國慶連假天氣變化快速，周五、周六（10月9日至10月10日）水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北都有局部短暫陣雨，台北、宜蘭天氣較濕涼；周日（10月11日）水氣減少，全台轉多雲到晴，氣溫也將逐步回升，白天高溫可達30至33度。

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今天天氣：早晚溫差大　南部午後防大雨

10月7日今天的天氣，持續受到東北季風影響，迎風面大臺北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨，其中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，各地早晚稍涼，北部、宜蘭及花蓮低溫約21至23度，中南部及臺東23至25度，夜晚及清晨請適時調整衣物，而在白天高溫方面，桃園以北、宜蘭及花蓮約25至27度，竹苗及臺東29至30度，中南部可以來到30至32度。

▲國慶連假水氣增多，北部、東半部的降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲國慶連假水氣增多，北部、東半部的降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、馬祖、澎湖
橘色提醒：高屏、金門

環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；彰化至雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級

明天天氣：早晚偏涼　水氣減少

10月8日明天的天氣，東北季風減弱，各地早晚天氣仍稍涼；水氣較少，僅大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

▲東北季風增強，周三北台灣氣溫下滑，不過國慶連假又會逐漸回溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲東北季風增強，周三北台灣氣溫下滑，不過國慶連假又會逐漸回溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：國慶連假回溫　水氣再增多

氣象署提及，國慶連假天氣，周五、周六水氣偏多，包括基隆北海岸、東半部、大台北山區，不定時都有局部短暫陣雨，大台北平地、東南部、恆春半島也有零星短暫陣雨，新竹以南則是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周日水氣進一步減少，全台多雲到晴。

國慶連假因為東北季風減弱，所以氣溫也會略微回升，尤其是周日，全台白天高溫都有30至33度；此外，目前西北太平洋的「彩雲、諾洛、小熊」颱風，路徑對台灣都沒有影響，不過關島附近還是處於大低壓帶，不排除國慶連假後，還有熱帶擾動發展，後續情況有待觀察。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。