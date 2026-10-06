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▲沈伯洋晚間在劍潭站舉行肥皂箱活動。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.06）

▲沈伯洋晚間在劍潭站舉行肥皂箱活動，吸引民眾聚集。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.06）

國民黨近日狂打毒品議題，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（6）日晚間赴劍潭捷運站舉行肥皂箱活動時笑稱，「現在在他們眼裡，我已經成為台北最重要的藥頭了！這很扯」，並直呼對手稱沈伯洋在社區廣發毒品，「怎麼會候選人提出這種政見？」沈伯洋下午5時赴劍潭捷運站舉行「市長你給我聽好了；肥皂箱活動」，活動未開始，300張提問單已迅速被民眾寫完。沈伯洋在尾聲提到，距離選舉只剩下50幾天，但他想在這次選舉傳遞正向文化，就是不斷講政見，因為這是台灣的未來，而台北身為首都，應該告訴大家，選舉是這樣、是台灣的民主。沈伯洋感嘆，前幾天開始，所遇到的抹黑越來越多，「我感覺是，現在在他們眼裡，我已經成為台北最重要的藥頭了！這很扯」，對於抹黑，還是要拉回市政討論，毒品問題在台北有其嚴重性，要如何杜絕校園毒品很重要，這也是他們要做的，不管對方怎麼抹黑，就是回歸政策論述。沈伯洋說，他在講戒毒方案時被抹黑，「沈伯洋在社區廣發毒品，怎麼會候選人提出這種政見？」今天又在講大麻，他是犯罪學教授，要討論各式各樣不同毒品解決的方案，是他的專長。沈伯洋提到，他在5年前指導學生，討論大麻是否除罪化議題的論文，但寫出來的結論是，台灣的環境目前不適合，這就是官方的立場，他們造了完全不同的謠，但他覺得不要灰心，就是堅持討論市政、政見，希望能夠在11月28日，有一個好的結果。此外，沈伯洋透過官方LINE闢謠，他不主張毒品除罪化，研究一個議題，不等於他主張那個政策，他的立場一直以來都很清楚：「我不主張毒品除罪化」，且「台灣不適合大麻除罪化」；他感嘆，真的很討厭這樣地斷章取義、潑髒水，為了避免更多人被謠言所誤導，需要大家多多分享。