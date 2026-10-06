我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫允雯的美籍台裔老公Nelson長相曝光，某個角度神似金鐘視帝傅孟柏。（圖／莫允雯臉書）

39歲莫允雯和小2歲美籍台裔廣告公司老闆Nelson交往3年，5月時她發文秀出鑽戒，認了年初已經被男方在夏威夷求婚，今（6）日她分享小倆口的一系列婚紗照，宣布登記結婚，而Nelson的帥氣長相也曝光，神似同門師弟、金鐘視帝傅孟柏。曝光的照片，莫允雯穿緞面銀白色斜肩禮服，露出美麗的鎖骨線條，另一套則是改良式的西裝婚紗，大秀修長玉腿，老公Nelson也是換穿黑、白兩套服裝，他高出169公分莫允雯約半顆頭，目測有180公分修長身材，五官和金鐘視帝傅孟柏有些許相似，莫允雯在配文簡單寫下「Us」2字。7月底時，莫允雯出席活動受訪分享被求婚過程，透露當時在夏威夷海邊遭遇突如其來的漲潮和大浪，2克拉鑽戒差點掉進海裡，攝影師記錄求婚過程的記憶卡也因故遺失，現場一片混亂，驚險又逗趣，而之所以延後宣部喜訊，是因為男方長輩多居住在美國且觀念較為傳統，希望先親自向各地長輩報喜後再對外公布。莫允雯也說，婚禮預計明年5月先在夏威夷舉辦，接著會在台灣辦家宴，而年屆不惑的她，坦言現在這個年紀要懷孕不是簡單的事，透露36歲已經凍卵7顆，沒想到，取完卵子後的2個月就遇見另一半，直呼世間緣分真的很巧妙。