波傑姆斯基雖然想拿超過年均薪2500萬美元的合約，但現實來看勇士可能只會給他年薪2200萬至2400萬美元之間

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勇士正參考邁阿密熱火隊（Miami Heat）與拉森（Pelle Larsson）簽下的4年6000萬美元延長合約

實際的落點預估會落在年薪2200萬至2400萬美元之間

金州勇士隊（Golden State Warriors）與陣中備受期待的新星後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的新秀級別延長合約談判正進入倒數階段。勇士隊必須在10月19日的期限前完成簽約，若雙方未能達成共識，這名23歲的後衛將在明年夏天成為受限制自由球員。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，根據美國體育媒體《The Stein Line》知名記者史坦（Marc Stein）報導，勇士球團與波傑姆斯基的經紀團隊都希望能在大限前敲定合約。「就波傑姆斯基的情況而言，本周傳出的消息是雙方都有意願完成續約，但這顯然取決於能否趕在時間壓力下達成協議。」史坦指出。波傑姆斯基上個賽季全勤出賽82場，繳出場均13.8分、5.1籃板、3.7助攻與1.1抄截的亮眼數據，投籃命中率達45.5%（其中三分球命中率37.1%，罰球命中率79.7%）。他不僅打出生涯最佳表現，製造進攻犯規的次數更高居全聯盟第二，甚至讓勇士新任助理教練沃格爾（Frank Vogel）稱讚他是「護框者」。預期在新賽季，他將在球隊中扮演更吃重的先發角色。對於續約金額的討論，同屬《The Stein Line》的記者費雪（Jake Fischer）在直播節目中透露，，來評估願意為波傑姆斯基提供多少「溢價」合約。《ClutchPoints》記者西格爾曾報導指出，波傑姆斯基陣營可能期望爭取平均年薪約2500萬美元的合約，但更。另一方面，《舊金山標準報》（The San Francisco Standard）記者艾默曼（Danny Emerman）則分析，以同梯次球員的市場行情來評估，5年1億美元（平均年薪2000萬）可能是波傑姆斯基續約金額的天花板。儘管在續約談判上面臨關鍵時刻，波傑姆斯基在季前訓練營的表現仍獲高度肯定。據《NBC Sports Bay Area》記者強森（Dalton Johnson）報導，波傑姆斯基是訓練營中表現最出色的球員之一，總教練柯爾（Steve Kerr）也對他讚譽有加。然而，在週日於夏威夷舉行的首場季前熱身賽中，波傑姆斯基手感卻意外冰冷。在面對洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）的比賽中，他上場18分鐘，全場10投僅2中，留下7分、2籃板與2助攻的成績，勇士最終也以101比104落敗。勇士下一場熱身賽將於週二（台灣時間周三）回到主場大通中心（Chase Center）迎戰洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers），這將是波傑姆斯基調整狀態的絕佳機會。