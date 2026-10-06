我是廣告 請繼續往下閱讀

五立委：任何涉及毒品供應主張都應接受檢視

2014年主張再掀爭議 追問沈伯洋現今立場

要沈伯洋正面回答 是否承諾不在社區中心提供毒品

國民黨近日猛追民進黨台北市長參選人沈伯洋相關毒品議題。國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、徐巧芯今（6）日發表反毒共同聲明，針對沈伯洋過去涉及「在社區中心提供毒品給吸毒者」的論述表達嚴正反對，並要求沈伯洋正面回應爭議、承認主張錯誤，公開承諾不會推動在社區中心提供毒品給吸毒者的政策。五位立委表示，毒品危害青年學子的身心健康，也讓許多家庭承受難以彌補的傷痛，毒駕更威脅無辜用路人的生命安全。任何涉及毒品供應的政策主張，都必須接受社會嚴格檢視，政治人物有責任清楚交代立場，不能迴避人民的疑慮。共同聲明指出，五位立委並不反對依法執行的美沙冬替代治療，也認為必須清楚區分醫療體系中的戒癮治療，與在社區中心提供毒品的主張。他們強調，不應以美沙冬治療的討論，取代對爭議論述本身的說明。針對有人認為相關論述發表於2014年，不應再追究，五位立委表示，過去的主張當然可以改變，但關鍵在於沈伯洋現在是否仍然支持。五位立委質疑，若沈伯洋至今仍認為當年的主張沒有問題，又未明確承諾不會推動，台北市民與台灣人民自然有理由擔心，這項主張是否可能成為未來的政策方向。五位立委強調，此次共同發聲，是為受毒品危害的學生、因毒駕失去生命的無辜民眾，以及承受傷痛的家屬請命，更是為全民的生命、健康與安全把關。「請沈伯洋正面回答：是否承諾不會在社區中心提供毒品給吸毒者？」五位立委呼籲，沈伯洋應體恤受毒品殘害的青年學子、父母家人與無辜路人，對爭議主張作出明確說明，承認錯誤，並向社會公開保證不會推動相關政策。