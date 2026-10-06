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▲夢想家新賽季力拚衛冕。（圖／夢想家提供）

剛隨中華男籃結束名古屋亞運返台的「新台灣人」高柏鎧（Brandon Gilbeck），今（6）日現身福爾摩沙夢想家2026-27球季開季記者會。邁入效力夢想家的第6個賽季，高柏鎧直言台灣已經是他的第二個家，更公開喊話希望整個職業生涯都能披上夢想家戰袍，甚至在台灣打到退役。對此，夢想家總經理韓駿鎧說：「會努力完成他的心願，讓他一直留在夢想家。」自2021年加盟至今，現年29歲的高柏鎧一直是夢想家禁區不可或缺的支柱。他在2024年9月正式通過歸化程序取得中華民國國籍，並在隨後的國際賽事中展現防守威懾力，跟著中華隊征戰大大小小的國際賽、殺進名古屋亞運8強。回顧這6年來的轉變，高柏鎧說：「最初來到台灣，心態上確實只是來工作，但隨著時間推移，我與隊友、球迷之間建立了深厚的連結。看著大家越來越成熟，對我來說，夢想家已經不再只是球隊，而是我的第二個家，在台灣我找到了真正的歸屬感。」根據TPBL聯盟規章，高柏鎧預計將於2027-28賽季正式取得「本土球員」身分，這對邁入成軍第10年、尋求2連霸的夢想家而言，無疑是極大的戰力紅利。對此高柏鎧謙虛表示：「身分的轉換是極大的榮幸，但我對比賽的態度不會改變，無論是什麼角色，我都會隨時準備好，用最好的表現回饋支持我的球迷。」韓駿鎧則笑稱，高柏鎧目前的合約還有很多年，看到他這幾年融入在地、情緒控管與技術上的大幅進步非常有感，各隊對於歸化球員效力滿3年轉本土的政策也都持支持態度：「高柏鎧對台灣的連結與貢獻有目共睹，我們會努力完成他的心願，讓他一直留在這裡。」