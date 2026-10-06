我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將例行賽最終戰對樂天桃猿，出現一段罕見調度。原本排定先發的李東洺在1局下登板，但只面對1名打者、用了5球便提前退場，隨後由王偉軒接替投球。這也讓李東洺寫下個人生涯先發最短局數、最少用球數紀錄，為本季例行賽畫下相當特別的句點。李東洺此役雖然掛名先發，但實際投球內容只有面對1個打席、共5球，沒有完成任何出局數便退場。過去他生涯先發最短局數，是去年8月12日面對統一獅，當時僅投0.1局、面對8名打者，用33球失掉7分，且全為自責分，最終吞下敗投。相較之下，這次最終戰更像是球隊安排的特殊登板，並非一般先發投手正常吃局數的用法。隨著這場比賽退場，李東洺也正式結束今年球季。撇開最終戰這次特殊調度，李東洺今年整體表現仍相當亮眼。本季他累積21場先發，投110局，繳出10勝4敗、防禦率2.53的成績，是富邦悍將本季本土先發輪值中最穩定的投手之一。由於最終戰只投5球便退場，加上時間點正好落在例行賽最後一戰，這項調度立刻引發球迷熱議。由於這場比賽是李東洺生涯第47場先發，社群上也隨即衍生出各種趣味解讀，甚至有人聯想到與緋聞女友「瑟七」的諧音，讓原本單純的調度安排意外成為話題。