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財團法人羅慧夫顱顏基金會《看見改變》攝影展覽今（6）日舉行開展記者會，邀請愛心大使徐若瑄出席，與7位顱顏青年共同揭開一系列攝影作品，盼破除顱顏缺陷會影響智力發展的迷思。徐若瑄也在活動中分享自身經歷，2024年初罹患甲狀腺癌進行甲狀腺手術時，因自己有蟹足腫體質，最後選擇從口腔開刀，「在口腔挖了3個洞」，避免外觀留下明顯疤痕，身上也有幾處明顯疤痕讓她很在意。徐若瑄先前因甲狀腺癌接受手術，今受訪時被問到疤痕狀況，她透露自己因為有蟹足腫體質，正常手術原本可能要從外部開刀，就算是微創也仍可能留下凸起疤痕。她舉例，小學六年級打卡介苗時，只是一個針孔就長成明顯疤痕，因此當時特別詢問醫師，是否有機會從口腔開刀。所幸經醫師評估後可行，她才避免從外部動刀。徐若瑄說手術是在口腔裡開3個洞，外觀看不到疤痕。至於恢復過程，她表示前幾天只能喝流質食物，之後才慢慢吃豆腐等軟質食物，「還好，因為我兩個月後就演出了，所以還OK。」徐若瑄也透露，目前是右側甲狀腺切除，甲狀腺素都維持正常，身體狀況穩定，「我很好！我很好，這個部分我很好！」至於後續追蹤頻率，她表示目前半年回診一次，飲食上則完全不需要特別限制。她也說自己算是很幸運，「我覺得運氣很好，就是我中了一個最不用擔心的、不用維持的一個癌。」語氣相當正向，也讓現場氣氛輕鬆不少。除了甲狀腺手術，徐若瑄也分享自己長年受蟹足腫體質困擾。她表示身上目前最在意的疤痕，是上半身兩處比較明顯的蟹足腫，因為會影響工作。像是拍戲時若角色需要穿背心、平口服裝，或出席紅毯時要挑禮服，都會讓造型師在找衣服時更辛苦，其中一處是卡介苗留下的疤痕，另一處則是被指甲刮到後形成。徐若瑄也提醒，有蟹足腫體質的人，胸口如果長青春痘千萬不要亂擠，因為可能會變成蟹足腫；也要小心穿耳洞，因為若不知道自己有這種體質，耳朵也可能長出一大塊肉。