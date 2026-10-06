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10大遊戲創作者同桌！玩家點頭：根本遊戲界復仇者聯盟

▲這場「遊戲製作人復仇者聯盟集結」與會成員包含《槍彈辯駁》小高和剛、《尼爾》橫尾太郎、《Undertale》Toby Fox、《惡靈古堡》三上真司、《惡魔獵人》神谷英樹、《英雄不再》須田剛一、《沉默之丘》及《重力異想世界》外山圭一郎、《任天堂明星大亂鬥》櫻井政博、《428～被封鎖的澀谷～》石井二郎，以及《汪達與巨像》上田文人。（圖／Ｘ@Sora_Sakurai）

小高和剛笑稱給了「毒麵包」！黑色幽默笑翻粉絲

遊戲界復仇者聯盟聚會人員清單

▲遊戲界復仇者聯盟與會人員與代表作品。（圖／Ｘ@kazimendle）

日本遊戲製作人櫻井政博打造《任天堂明星大亂鬥》與《星之卡比》系列作品，在全球遊戲界可以說是教父等級的存在，昨（5）日他在個人X帳號上貼出與10位遊戲創作者聚餐的照片，並笑稱這場聚會是「遊戲界復仇者聯盟集結」，畫面曝光後，立刻吸引超過40萬名來自全球玩家驚呼：「現場可以決定遊戲界的未來！」櫻井政博貼出的聚會照片，餐桌上共聚集10位遊戲創作者，陣容橫跨日本、美國等地，幾乎囊括全球遊戲界多個極具代表性的創作者。從《槍彈辯駁》、《尼爾》、《Undertale》，到《惡靈古堡》、《惡魔獵人》、《ICO》等經典作品的幕後製作關鍵人員全都到場，也讓玩家直呼這根本是可以決定遊戲業界未來的巨頭大集結。這場聚會的參與者包括《槍彈辯駁》小高和剛、《尼爾》橫尾太郎、《Undertale》Toby Fox、《惡靈古堡》三上真司、《惡魔獵人》神谷英樹、《英雄不再》須田剛一、《沉默之丘》及《重力異想世界》外山圭一郎、《任天堂明星大亂鬥》櫻井政博、《428～被封鎖的澀谷～》石井二郎，以及《汪達與巨像》上田文人。10人皆曾主導或參與多款經典遊戲作品，從3A大作到獨立遊戲，再到遊戲藝術作品，創作風格各具特色，這樣的豪華陣容也讓網友笑稱，櫻井政博所說的「遊戲總監復仇者聯盟」完全名副其實。照片曝光後，與會者之一的《槍彈辯駁》系列創作者小高和剛轉發貼文，並以一貫的黑色幽默風格開玩笑表示，自己在聚會中「給大家吃了毒麵包」，準備一口氣把現場同業全部「幹掉」，如此一來日本遊戲業界就會成為他的天下。小高和剛的玩笑也引發網友熱烈討論，不少人笑稱，如果這場聚會真的發生什麼意外，日本遊戲產業恐怕真的會在短時間內陷入巨大危機。小高和剛是日本遊戲編劇、遊戲創作者，以《槍彈辯駁》系列最為知名，過去曾任職於Spike Chunsoft，擔任系列主要劇本創作者，作品特色包含推理、校園、黑色幽默、極端角色與大量劇情反轉。代表作品《槍彈辯駁》系列、《超偵探事件簿 霧雨謎宮》。橫尾太郎以《尼爾（NieR）》及《誓血龍騎士》系列聞名，作品經常探討哲學、人類與機械、生命以及「什麼是人」等議題。《尼爾：自動人形（NieR）》更成為其最具代表性的作品之一。此外，橫尾太郎經常戴著艾米爾（Emil）頭套出席公開活動，也成為他極具辨識度的個人形象。Toby Fox是美國獨立遊戲開發者、作曲家，雖然並非日本人，但在日本遊戲圈同樣具有極高知名度。Toby Fox最著名的作品為《Undertale》與《Deltarune》，其中《Undertale》更被視為獨立遊戲史上的代表作品之一。三上真司是日本遊戲界的重要製作人，被視為生存恐怖遊戲的重要奠基者之一，最具代表性的作品就是《惡靈古堡》系列。此外，他也參與《P.N.03》、《逆轉裁判》系列及《邪靈入侵》等作品，在日本遊戲產業具有相當重要的地位。神谷英樹是日本著名遊戲導演、設計師，曾是CAPCOM四葉草工作室及白金工作室的核心創作者之一。代表作品包括《惡魔獵人》、《Viewtiful Joe》、《魔兵驚天錄》及《神奇101》等，作品特色以高速、華麗且爽快的動作遊戲體驗聞名。須田剛一，也就是玩家熟悉的「SUDA51」，是Grasshopper Manufacture創辦人兼CEO。他的代表作品包括《銀色事件》、《七面殺手》、《英雄不再》及《殺手已死》等，作品經常融合獨特美學、黑色幽默與強烈個人風格。外山圭一郎是日本遊戲導演、設計師，代表作品包括《沉默之丘》系列、《死魂曲》及《重力異想世界》等。2020年離開Sony後，他成立Bokeh Game Studio，並推出《野狗子 Slitterhead》。櫻井政博是這份名單中最廣為玩家熟知的創作者之一，除了是《星之卡比》系列的創作者，也是《任天堂明星大亂鬥》系列的核心創作者。櫻井政博長期投入遊戲設計與開發，也透過自己的YouTube頻道分享遊戲製作與設計理念，因此在玩家圈也有「遊戲設計老師」般的形象。石井二郎（イシイジロウ）是日本遊戲製作人、導演及劇本創作者，最具代表性的作品之一就是《428～被封鎖的澀谷～》。此外，他也參與《時光旅行者》、《千變的迷宮 風來的希煉》等作品，並跨足動畫製作。上田文人以「Team ICO」時期作品聞名，代表作包括《ICO》、《汪達與巨像》及《食人巨鷹 TRICO》。其作品以極簡敘事、宏大世界、孤獨感、光影，以及角色之間的情感互動著稱。上田文人後來成立genDESIGN，持續進行原創遊戲開發。