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金州勇士在首場季前熱身賽以101：104不敵洛杉磯快艇，但比賽勝負並非球迷最關心的焦點。老將大前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）在賽後受訪的影片在網路上瘋傳，他明顯走樣的身材引發灣區球迷的強烈抨擊，甚至質疑他是否以最佳狀態來報到訓練營，怒嗆他現在的體態簡直和約基奇（Nikola Jokic）差不多。許多球迷對這位年薪近2800萬美元的球星展現出如此糟糕的體態感到不可思議。有人嘲笑他現在的身材根本是「老爹大叔體態（dad bod）」，甚至有球迷開玩笑說他的體型簡直像約基奇。球迷們在網路上留下嚴厲的批評：「付給一個職業運動員2700萬美元，結果他完全不想保持體態，這真的太瘋狂了。」另一位球迷則怒轟：「身為年領近3000萬美元的世界級運動員，這種身材完全無法接受，有太多人仰賴你的表現了。你本來就不是天賦最高的球員，現在又面臨年齡劣勢，實在沒有本錢再這樣瞎搞。」甚至有球迷將格林的身材走樣與休賽季的補強失利連結在一起：「自從詹姆斯（LeBron James）決定不來勇士轉投費城76人後，格林就完全不在乎了。」現年36歲的格林仍是圍繞柯瑞（Stephen Curry）建隊的勇士體系中不可或缺的核心，他的防守、溝通與組織能力依然至關重要。然而，總教練柯爾（Steve Kerr）已經要求他改變在進攻端的角色。由於球隊需要更多得分火力，格林被期望能投射更多三分球，並將部分組織任務交給波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）等年輕球員。在熱身賽首戰中，格林與柯瑞、波傑姆斯基、倫德伯格及霍福德（Al Horford）共同先發，並對這套陣容的體型與籃球智商讚譽有加。對於在進攻端交出部分主導權，格林受訪時坦言：「我確實感覺到了，不管我喜不喜歡，這終究會發生。所以我不想去糾結自己到底喜不喜歡，事情就是這樣。」勇士目前正在新任助理教練沃格爾（Frank Vogel）的體系下學習新角色，陣痛期在所難免，但格林面臨的身材爭議，仍需靠著他新賽季在場上的實質貢獻來平息。