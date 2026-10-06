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輝達執行長黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）近日完成終身大事，三星電子會長李在鎔近日意外透露黃敏珊完婚消息。外媒披露，黃仁勳與現年35歲的卡普雷茲（Nico Caprez）結婚，卡普雷茲目前擔任輝達全球人工智慧（AI）基礎設施成長副總裁，過去還曾是職業滑雪選手。根據The Information報導，黃敏珊上個月在夏威夷與前瑞士職業滑雪運動員卡普雷茲喜結連理。現年35歲的卡普雷茲在不到三年的時間裡，已成為輝達重要的權力核心之一， 他是暉達AI Infrastructure Growth 副總裁，負責處理AI資料中心、雲端服務商、Neocloud及巨額融資等公司之間的重要業務。一些輝達員工認為，63歲的黃仁勳正在為卡普雷茲和黃敏珊日後承擔更重要的領導角色做準備。一位員工告訴The Information，輝達的運作方式比人們想像的更像家族企業，這在科技業實屬罕見。黃仁勳的兒子Spencer Huang現年36歲，也在輝達工作，自2022年起擔任機器人產品管理總監。卡普雷茲在瑞士恩加丁山谷長大，曾代表瑞士參加高山滑雪比賽，並於2013年退休。退休後，他進入波士頓顧問集團蘇黎世分部從事顧問工作，之後前往倫敦商學院深造，與黃敏珊是同班同學。兩人均於2021年畢業。 黃敏珊隨後不久便加入了輝達。卡普雷茲於2024年初加入該公司，擔任企業發展經理，黃敏珊曾協助招募他。今年1月，他從總監晉升為全球人工智慧基礎設施成長副總裁，完全跳過了資深總監職位。 他的工作是確保雲端服務商持續購買輝達晶片。他為他們提供銷售線索，幫助他們尋找土地和電力，並建立信用擔保之類的融資工具。今年6月，他促成了一項交易，為澳洲雲端服務商Firmus提供貸款，使其能夠購買17萬顆由Grace Blackwell和Vera Rubin開發的晶片，價值超過150億美元。8月，他協助黑石集團和其他華爾街公司製定了一項計劃，籌集5000億美元用於輝達硬體的融資。報導引述多名曾與他合作的人士認為，他擅長迅速抓住複雜問題核心、促成交易，也有人形容他的角色宛如黃仁勳身邊的重要軍師。而且他一天工作時間經常超過15小時。報導也提到了業界人士對於卡普雷茲的看法，AI伺服器交易平台OneChronos執行長利特佩奇（Kerry Littlepage）表示，卡普雷茲能迅速掌握複雜問題的本質；布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）AI基礎設施主管拉希德（Sikandar Rashid）則說，黃仁勳曾告訴他，「如果你想把事情辦成，就去找尼科」，言談中透露黃仁勳對卡普雷茲的信任，報導指出，卡普雷茲與黃敏珊的婚禮碰上輝達每季一次的假期。當輝達員工放假時，他人在夏威夷進行婚禮，仍持續工作。