台語歌手、主持人陳隨意將飼養8年的鬥牛犬「小豬」視為家人，不幸的是小豬在近日離開人世，人剛好在國外工作的陳隨意只好透過視訊跟愛犬道別，他含淚表示：「小豬要乖乖做好選擇好好投胎，投胎前要先回來我們的夢裡喔！」
人在國外用視訊送別愛犬 陳隨意：好好投胎
昨天晚間，陳隨意在粉專發文表示，愛犬小豬選在他於馬來西亞工作的時候離世，「爸爸知道這是您做的最好的安排...謝謝您8年多2800多個日子裡...帶給爸爸、媽媽、哥哥、姐姐的歡樂精彩」，並透露自己藉由手機視訊跟小豬永別，喊話愛犬「做好選擇好好投胎」。
愛犬打完哈欠就離世 陳隨意老婆謝宜君心碎
陳隨意的歌手老婆謝宜君也發文表示，小豬的人生圓滿畢業，感謝愛犬努力撐著就為了陪伴她，透露小豬打了個哈欠、透過視訊看了爸爸及媽媽、哥哥、姐姐後就睡著，走得很安詳，「但是媽媽想妳的心就像破了一個洞...」
謝宜君跟小豬喊話：「媽媽答應妳會好好的，妳也要去天堂快樂生活喔！」許多網友也為之鼻酸，「我也送走過狗女兒～了解你的心情，真是辛苦了」、「看著很不捨！很難過！豬豬一路好走！節哀」、「最怕這種畫面，心很難過，只有養狗的人才體會...」
資料來源：陳隨意臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨天晚間，陳隨意在粉專發文表示，愛犬小豬選在他於馬來西亞工作的時候離世，「爸爸知道這是您做的最好的安排...謝謝您8年多2800多個日子裡...帶給爸爸、媽媽、哥哥、姐姐的歡樂精彩」，並透露自己藉由手機視訊跟小豬永別，喊話愛犬「做好選擇好好投胎」。
陳隨意的歌手老婆謝宜君也發文表示，小豬的人生圓滿畢業，感謝愛犬努力撐著就為了陪伴她，透露小豬打了個哈欠、透過視訊看了爸爸及媽媽、哥哥、姐姐後就睡著，走得很安詳，「但是媽媽想妳的心就像破了一個洞...」
謝宜君跟小豬喊話：「媽媽答應妳會好好的，妳也要去天堂快樂生活喔！」許多網友也為之鼻酸，「我也送走過狗女兒～了解你的心情，真是辛苦了」、「看著很不捨！很難過！豬豬一路好走！節哀」、「最怕這種畫面，心很難過，只有養狗的人才體會...」
資料來源：陳隨意臉書