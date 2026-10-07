中南部的朋友們國慶連假期間（10/9-10/11）倒垃圾可要特別留意！《NOWNEWS今日新聞》統整中部與南部 8 縣市清運規劃：台南與雲林共有 21 個鄉鎮區因國慶停收疊加週日例休，將連續 2 天沒有垃圾車；台中市 10/10 國慶當天改採定時定點收運，高雄市則全區正常清運。
🟡中南部八縣市國慶垃圾車！連假三天清運規劃
臺中市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：暫停沿街收運，改採「定時定點」服務（可至環保局網站查詢「115年國定假日定時定點表」）
10/11（日）：例休停收
臺南市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：15 區暫停收運（七股、下營、六甲、北門、白河、安定、西港、佳里、東山、柳營、將軍、善化、新市、新營、學甲）；22 區正常收運
10/11（日）：例休停收
高雄市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收
彰化縣：10/9 全縣沿線正常；10/10 彰化市、大村、溪州、竹塘沿線停收，其餘正常；10/11 全縣停收（僅彰化市開放定點）。
南投縣：10/9 多數正常（集集僅收上午外環、中寮仁愛停收）；10/10 竹山、集集、中寮、水里、魚池正常，其餘停收；10/11 南投市、草屯、埔里、名間正常收運。
雲林縣：10/9 斗六停收（其餘正常）；10/10 虎尾、土庫、西螺、崙背、水林、口湖、元長停收；10/11 僅元長正常，其餘全縣停收。
嘉義市：尚未公告，往例國慶假日正常收運、週日停收。
嘉義縣：10/9 正常；10/10 全縣 17 鄉鎮市正常（阿里山鄉例休停收）；10/11 全縣暫停清運。
🟡連假倒垃圾免排隊！各縣市即時動態查詢撇步
面對連假期間清運時間異動，民眾出門前可多利用各縣市官方查詢系統以免空跑：
線上動態追蹤：臺中市民可至「臺中垃圾清運大隊」網站與App查詢 10/10 定時定點班次；臺南市民可利用「臺南市垃圾清運查詢系統」網站，或「臺南垃圾通App」即時查看清運動態。
連假防臭心法：若身處連續停收 2 天垃圾的區域，家中廚餘建議先瀝乾水分並以密封袋包裝放入冰箱冷凍，可有效避免異味產生與蚊蠅滋生。
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臺中市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：暫停沿街收運，改採「定時定點」服務（可至環保局網站查詢「115年國定假日定時定點表」）
10/11（日）：例休停收
臺南市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：15 區暫停收運（七股、下營、六甲、北門、白河、安定、西港、佳里、東山、柳營、將軍、善化、新市、新營、學甲）；22 區正常收運
10/11（日）：例休停收
高雄市：
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收
彰化縣：10/9 全縣沿線正常；10/10 彰化市、大村、溪州、竹塘沿線停收，其餘正常；10/11 全縣停收（僅彰化市開放定點）。
南投縣：10/9 多數正常（集集僅收上午外環、中寮仁愛停收）；10/10 竹山、集集、中寮、水里、魚池正常，其餘停收；10/11 南投市、草屯、埔里、名間正常收運。
雲林縣：10/9 斗六停收（其餘正常）；10/10 虎尾、土庫、西螺、崙背、水林、口湖、元長停收；10/11 僅元長正常，其餘全縣停收。
嘉義市：尚未公告，往例國慶假日正常收運、週日停收。
嘉義縣：10/9 正常；10/10 全縣 17 鄉鎮市正常（阿里山鄉例休停收）；10/11 全縣暫停清運。
🟡連假倒垃圾免排隊！各縣市即時動態查詢撇步
面對連假期間清運時間異動，民眾出門前可多利用各縣市官方查詢系統以免空跑：
線上動態追蹤：臺中市民可至「臺中垃圾清運大隊」網站與App查詢 10/10 定時定點班次；臺南市民可利用「臺南市垃圾清運查詢系統」網站，或「臺南垃圾通App」即時查看清運動態。
連假防臭心法：若身處連續停收 2 天垃圾的區域，家中廚餘建議先瀝乾水分並以密封袋包裝放入冰箱冷凍，可有效避免異味產生與蚊蠅滋生。