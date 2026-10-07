中南部的朋友們國慶連假期間（10/9-10/11）倒垃圾可要特別留意！《NOWNEWS今日新聞》統整中部與南部 8 縣市清運規劃：台南與雲林共有 21 個鄉鎮區因國慶停收疊加週日例休，將連續 2 天沒有垃圾車；台中市 10/10 國慶當天改採定時定點收運，高雄市則全區正常清運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡中南部八縣市國慶垃圾車！連假三天清運規劃

臺中市
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：暫停沿街收運，改採「定時定點」服務（可至環保局網站查詢「115年國定假日定時定點表」）
10/11（日）：例休停收

▲台中市國慶連假10/9正常收運，10/10雙十國慶暫停沿街收運改採定時定點服務，10/11例休。（圖／臺中市環保局提供）
▲台中市國慶連假10/9正常收運，10/10雙十國慶暫停沿街收運改採定時定點服務，10/11例休。（圖／臺中市環保局提供）
臺南市
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：15 區暫停收運（七股、下營、六甲、北門、白河、安定、西港、佳里、東山、柳營、將軍、善化、新市、新營、學甲）；22 區正常收運
10/11（日）：例休停收

▲台南市國慶連假10/9正常收運，10/10國慶日15區停收、22區正常收運，10/11例休。（圖／臺南市環保局提供）
▲台南市國慶連假10/9正常收運，10/10國慶日15區停收、22區正常收運，10/11例休。（圖／臺南市環保局提供）
高雄市
10/9（五）：正常收運
10/10（六）：正常收運
10/11（日）：例休停收

▲高雄市國慶連假10/9與10/10垃圾照常收運，10/11週日例休停收。（圖／高雄市環保局提供）
▲高雄市國慶連假10/9與10/10垃圾照常收運，10/11週日例休停收。（圖／高雄市環保局提供）
彰化縣：10/9 全縣沿線正常；10/10 彰化市、大村、溪州、竹塘沿線停收，其餘正常；10/11 全縣停收（僅彰化市開放定點）。

▲彰化縣國慶連假10/10彰化市等4鄉鎮市沿線停收，10/11全縣停收、彰化市開放定點。（圖／彰化縣環保局提供）
▲彰化縣國慶連假10/10彰化市等4鄉鎮市沿線停收，10/11全縣停收、彰化市開放定點。（圖／彰化縣環保局提供）
南投縣：10/9 多數正常（集集僅收上午外環、中寮仁愛停收）；10/10 竹山、集集、中寮、水里、魚池正常，其餘停收；10/11 南投市、草屯、埔里、名間正常收運。   

▲南投縣國慶連假10/10南投市與埔里等區停收、竹山集集正常，10/11部分鄉鎮恢復清運。（圖／南投縣環保局提供）
▲南投縣國慶連假10/10南投市與埔里等區停收、竹山集集正常，10/11部分鄉鎮恢復清運。（圖／南投縣環保局提供）
雲林縣：10/9 斗六停收（其餘正常）；10/10 虎尾、土庫、西螺、崙背、水林、口湖、元長停收；10/11 僅元長正常，其餘全縣停收。   

▲雲林縣國慶連假10/10虎尾與西螺等7鄉鎮停收，10/11僅元長鄉正常清運。（圖／雲林縣環保局提供）
▲雲林縣國慶連假10/10虎尾與西螺等7鄉鎮停收，10/11僅元長鄉正常清運。（圖／雲林縣環保局提供）
嘉義市：尚未公告，往例國慶假日正常收運、週日停收。

嘉義縣：10/9 正常；10/10 全縣 17 鄉鎮市正常（阿里山鄉例休停收）；10/11 全縣暫停清運。   

▲嘉義縣國慶連假10/9與10/10全縣正常收運（阿里山除外），10/11週日例休停收。（圖／嘉義縣環保局提供）
▲嘉義縣國慶連假10/9與10/10全縣正常收運（阿里山除外），10/11週日例休停收。（圖／嘉義縣環保局提供）
🟡連假倒垃圾免排隊！各縣市即時動態查詢撇步

面對連假期間清運時間異動，民眾出門前可多利用各縣市官方查詢系統以免空跑：

線上動態追蹤：臺中市民可至「臺中垃圾清運大隊」網站與App查詢 10/10 定時定點班次；臺南市民可利用「臺南市垃圾清運查詢系統」網站，或「臺南垃圾通App」即時查看清運動態。

連假防臭心法：若身處連續停收 2 天垃圾的區域，家中廚餘建議先瀝乾水分並以密封袋包裝放入冰箱冷凍，可有效避免異味產生與蚊蠅滋生。

相關新聞
徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...