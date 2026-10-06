我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南影壇「票房帝王」泰和（右）在片中率領劫機集團攻佔一架民航客機，強行改變航線逃往海外。（圖／甲上提供）

▲越南女星凱蒂阮（前）在片中遭男星保定飾演的劫機犯挾持。（圖／甲上提供）

越南影史最賣座動作片《驚天劫機》取材自越南真實劫機事件，即將於8日在台上映，電影不僅在越南賣座約3億元台幣，打破動作電影影史票房紀錄，知名電影指標平台Moveek更狂飆9.29高分、96%好評盛讚，許多觀眾都對電影緊湊刺激、全程無尿點、反轉再反轉的節奏留下深刻印象，而男星青山在片中挑戰掛在飛機外的極限動作，也被封為「越南版阿湯哥」。越南男星青山飾演的空警「大兵」在《驚天劫機》中擔綱大量驚險關鍵場面，甚至挑戰掛在飛機外的極限動作，宛如「越南版阿湯哥」，為了詮釋身手矯健的空警，青山不僅增重4公斤、鍛鍊出精實體格，正式拍攝前也接受密集武術訓練，青山更形容，這是自己演藝生涯中極具挑戰的一次突破，在狹窄且會隨拍攝需求震動、傾斜的機艙裡持續完成高強度動作，也讓角色的拚命感格外真實。越南影史首部劫機題材電影《驚天劫機》之所以能一路從越南票房紅到國際影壇，關鍵就在於它將真實歷史、高空生存與動作驚悚一次融合。越裔美籍導演陳涵從真實事件汲取靈感，將越南航空史上著名的1977、1978年兩起劫機事件中的人物、細節與時代背景重新轉化為電影故事，其中1978年的DC-4劫機事件更充滿電影般的驚險元素，當年客機起飛後隨即遭到劫持，劫機集團與機組人員展開長達52分鐘的生死攻防戰，而這段真實歷史也成為電影最重要的創作素材。為了忠實重現70年代越南航空場景，劇組斥資250萬元台幣、耗時兩個月打造1：1比例的DC-4實景客機，連機艙配置、座椅、色調等細節都依照當年航空環境考究還原；更驚人的是，為了拍攝飛機劇烈搖晃、失控俯衝等場面，劇組另外打造可升降、傾斜與晃動的動態系統，光是這一段動態場面的製作費就超過120萬元台幣。《驚天劫機》在越南權威電影指標平台Moveek勇奪9.29、96%高分評價，從專業影評到一般觀眾都一致給予好評推薦，《Esquire Vietnam》將本片評選為「年度最佳電影」之一，特別肯定導演陳涵對狹窄機艙空間的掌握，以及持續維持的無處可逃窒息感；《Harper’s Bazaar Vietnam》則稱讚本片劇本扎實、一開場便抓住目光，並在首映後獲得持續兩分鐘掌聲。《紐約時報》影評Robert Daniels 在「Five Action Movies to Stream Now」片單中點名《驚天劫機》，特別肯定片中的近身搏鬥與特效表現。此外，越南賣座大片導演兼演員鎮城大讚本片題材新鮮、每個角色都有自己的發揮空間，更以「非常真實」形容片中的動作場面，認為作品成功營造出令人屏息的高空壓迫感。