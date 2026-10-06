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美股周二（6日）早盤晶片股再度走高，輝達股價來到242美元的歷史新高價，Marvell股價更是狂飆10%，費城半導體指數持續上揚。美股四大指數6日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數上漲354點，漲幅0.69%；那斯達克指數漲202點，漲幅0.74%；標普500指數漲56點，漲幅0.72%；費城半導體指數漲147點，漲幅1.12%。焦點個股部分，輝達股價創下歷史新高，突破242美元，博通上漲近3%、Marvell狂漲近10%；AMD開盤也一度來到649美元新高價，台積電ADR則稍稍熄火，小跌0.3%。光通三雄與SpaceX股價同樣走揚。AMD 執行長蘇姿丰週二表示，為滿足人工智慧領域蓬勃發展的需求，公司計劃在2027年大幅增加晶片供應。蘇姿丰週二來到台灣後，接著將轉戰韓國，她強調，AMD也在與記憶體晶片製造商密切合作，以確保充足的供應。當被問及台積電是否與AMD討論過在德州的潛在投資時，蘇姿丰沒有直接回答，但她表示，公司需要額外的先進晶圓產能來滿足強勁的需求。「未來幾年需求非常非常高。我們可以看到非常高的需求，因此我們需要更先進的晶圓產能」；他還補充說，AMD 目前正在規劃未來三到五年的發展。