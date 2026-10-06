大樂透第115000094期今（6）日晚間開獎，中秋加碼獎項也持續開出。台彩晚間10點公布派彩結果，本期大樂透2億元頭獎未開出，下期頭獎上看3.1億元。但貳獎開出1注，由高雄的彩券行開出，得主獲得618萬7284元獎金。此外，中秋加碼100萬元獎項則開出5組，5千元獎項開出475注。《NOWNEWS今日新聞》整理大樂透中秋加碼中獎彩券行一次看。
10月6日大樂透中秋加碼獎項開出情形：本期100萬元獎項開出5組，總中獎注數為6注，其中4組為單注中獎，1組為2注均分；本期5千元獎項開出475注。
活動截至本期為止累積開出100萬元獎項組數為30組，剩餘40組，累積開出5千元獎項注數為3,639注，剩餘2,361注，次期(10月9日)將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。詳細派彩結果仍以台彩官網公告為準。
🟡10月6日大樂透貳獎中獎彩券行
高雄市左營區左營大路654號1樓－白雪公主商行
🟡10月6日今彩539中獎彩券行
臺南市安南區溪心里海佃路3段356號－海佃彩券行
桃園市楊梅區梅溪里新農街二段126號－新鵬投注站
🟡10月6日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
臺北市文山區木柵路二段217號1樓－錢源投注站
新竹縣關西鎮明德路81號－馬賴彩券行
新北市三重區大同北路14號1樓－包你肥彩券行
臺北市萬華區中華路2段362號－鑫鑫來彩券行
新北市土城區立德路46號1樓－利得投注站
臺中市沙鹿區晉江里北勢東路503號1樓－正好爺彩券行
🟡10月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：01、11、19、34、36、38、42、48。
大樂透獎號：04、06、20、32、36、39，特別號23。
49樂合彩：04、06、20、32、36、39。
今彩539：14、25、26、29、33。
39樂合彩：14、25、26、29、33。
3星彩：257。
4星彩：8591。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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活動截至本期為止累積開出100萬元獎項組數為30組，剩餘40組，累積開出5千元獎項注數為3,639注，剩餘2,361注，次期(10月9日)將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。詳細派彩結果仍以台彩官網公告為準。
🟡10月6日大樂透貳獎中獎彩券行
高雄市左營區左營大路654號1樓－白雪公主商行
🟡10月6日今彩539中獎彩券行
臺南市安南區溪心里海佃路3段356號－海佃彩券行
桃園市楊梅區梅溪里新農街二段126號－新鵬投注站
🟡10月6日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
臺北市文山區木柵路二段217號1樓－錢源投注站
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臺北市萬華區中華路2段362號－鑫鑫來彩券行
新北市土城區立德路46號1樓－利得投注站
臺中市沙鹿區晉江里北勢東路503號1樓－正好爺彩券行
大樂透中秋加碼獎號：01、11、19、34、36、38、42、48。
大樂透獎號：04、06、20、32、36、39，特別號23。
49樂合彩：04、06、20、32、36、39。
今彩539：14、25、26、29、33。
39樂合彩：14、25、26、29、33。
3星彩：257。
4星彩：8591。
※派彩結果以台彩官網資料為主。