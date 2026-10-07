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華盛頓巫師（Washington Wizards）與明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）在季前訓練營期間互動良好，雙方皆對新賽季充滿期待。然而，這段建立在交易上的緣分能維持多久？美國體育媒體《The Athletic》的最新報導指出，巫師提供戴維斯2.75億美元頂薪延長合約的可能性幾乎為零，這也讓戴維斯在明年2月交易大限前的動向充滿變數。現年33歲的戴維斯，在本季擁有高達5850萬美元的薪資，並手握2027-28賽季、價值6280萬美元的球員選擇權。若他選擇拒絕執行選擇權，他將具備簽下最高4年2.75億美元（約合新台幣88億元）頂薪延長合約的資格。雖然戴維斯曾10度入選全明星賽，且在健康時仍是聯盟頂尖的攻防一體球星，但《The Athletic》記者奧爾德里奇（David Aldridge）與羅賓斯（Josh Robbins）在報導中直言：「巫師幾乎不可能給他那份頂薪合約。考量到他的傷病史、他的年紀、球隊目前所處的發展階段，以及聯盟第一、第二層薪資上限（Apron）帶來的嚴厲懲罰，這都是不可能的。」回顧過去8年，戴維斯僅在2023-24賽季出賽超過62場。頻繁的傷病史讓任何球隊在提供他長年期、近乎頂薪的合約時都會面臨巨大風險。此外，巫師的建隊核心依然圍繞著今年的選秀狀元狄班札（AJ Dybantsa）以及庫里巴利（Bilal Coulibaly）等年輕球員。為了在未來保有薪資彈性以續約這些潛力新星，巫師不太可能在已給予楊恩（Trae Young）4年2.13億美元合約的情況下，再砸重金綁住戴維斯。戴維斯在過去兩年內已兩度被交易。2025年2月，洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）將他送往達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）以換取唐西奇（Luka Doncic）；今年2月，獨行俠又在一筆三方交易中將他送至巫師。上個賽季，他因手指傷勢僅出賽20場。儘管巫師無法滿足戴維斯的頂薪要求，也無法立即提供他渴望的奪冠陣容，但《The Athletic》指出，這並不妨礙雙方在前半賽季互相評估。若巫師開季表現亮眼，戴維斯或許會考慮在續約金額上做出讓步（類似杜蘭特與火箭的降薪續約模式）；反之，若巫師戰績依舊低迷，戴維斯勢必會尋求轉隊。《The Athletic》也特別點出，戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul）是聯盟中最具影響力的操盤手之一。「毫無疑問，保羅已經在打探其他球隊對戴維斯的興趣，隨著2月交易大限的逼近，他會持續這麼做。」在未來幾個月內，戴維斯無疑將成為交易市場上討論度最高的球員之一。