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麥當勞：買一送一！免費送中薯、雞塊、玉米湯 連假優惠券

▲肯德基買一送一！10月連假炸雞優惠開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基：咔啦脆雞套餐買一送一！6炸雞＋6蛋撻333元 連假速食優惠

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漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起、4件套餐109元 連假優惠券

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▲漢堡王連假爽吃「買一送一」購堡嘉年華優惠券。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

達美樂：火山披薩買一送一！3個大披薩799元 連假披薩優惠

必勝客：霸王雙雞新品199元！比買一送一便宜 連假披薩優惠

大披薩199元！

半價披薩優惠！

▲必勝客199元大披薩優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里：199元「小披薩＋香草烤雞翅12隻」！連假優惠

三商炸雞：買5送5！套餐99元、6塊炸雞199元 連假優惠

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摩斯漢堡：百元套餐「鱈魚堡+方塊薯餅+冰紅茶」！連假優惠菜單一覽

10月9日至10月12日，加碼歡聚週週省「套餐單套9折、第二套65折」：

頂呱呱：一斤雞299元！點心盒99元加購 國慶炸雞優惠

德克士：0元爽吃「免費2塊雞」！秋日好食雞199元起

10月雙十國慶連假10大速食優惠一次看！麥當勞、肯德基、漢堡王、達美樂都「買一送一」，必勝客大披薩199元、拿坡里「小披薩＋香草烤雞翅12隻」也199元、三商炸雞買5送5、摩斯套餐100元、頂呱呱一斤雞299元、德克士炸雞免費吃。《NOWNEWS今日新聞》整理最新優惠，划算推薦菜單一次掌握。10月連假來了！本周雙十國慶優惠爽吃「麥當勞買一送一」，麥當勞APP全球版最新速食優惠券：◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」◾️買超值全餐「免費送小薯」◾️買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋」◾️手機點餐限定！單筆消費滿200元「免費送中薯」◾️歡樂送優惠！單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」（天天送）◾️單點4塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」10月肯德基「連假超雞省」限時優惠代碼，最便宜下殺46折起：◾️：「咔啦脆雞 x 4＋小無糖綠茶 x 2」特價175元，10月6日至10月19日。◾️：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元，10月6日至10月29日。◾️：「無骨雞腿霸 x 6＋原味蛋撻 x 6＋沾醬」特價333元，10月6日至10月29日。南洋酸甜醬、BBQ 煙燻醬或韓式辣醬3種口味任選1種。即日起至10月26日，肯德基外送單筆消費滿800元，即贈「原味蛋撻禮盒」一盒。漢堡王10月1日至11月15日，開吃「購堡嘉年華」優惠券：◾️◾️人氣點心＋小杯飲料或熱美式研磨咖啡只要49元起！推薦原味或辣味「小華堡＋薯條」89元，或可選「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元。◾️、平均一顆漢堡50元有找。◾️、「花生培根脆雞堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」則是109元。推薦優惠券可以吃到11月中，整張現省2991元！提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。即日起至10月25日，雙十國慶連假也能吃達美樂優惠：◾️◾️10月5日至10月25日，外帶精選口味火山大披薩送大披薩，再免費贈送2包「科學麵原味Mini包」599元起；可加價升級口味和餅皮。精選口味火山大披薩：經典四喜、番茄瑪格麗特、在地食鮮總匯、道地美國、金鑽夏威夷、BBQ雞肉、超級豪華、招牌四喜。贈送披薩口味：在地食鮮總匯、番茄瑪格麗特、香草奶油烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、道地美國、白醬彩蔬、經典四喜、增量起司餅。◾️10月5日至10月25日，經典系列口味任選3種799元起；可加價升級口味和餅皮，若加價升級起司火山，再免費贈送2包「科學麵原味Mini包」。必勝客表示，10月披薩優惠優惠開吃：◾️，包括：霸王雙雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、炙燒豬肉總匯、醬燒鮮蛤田園、夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、香濃蒜香海鮮、蒜香起司燻雞培根。提醒大家，10月12日至10月16日、10月19日至10月23日、10月27日至10月30日適用。◾️、免費再送烤雞「厚燒醬烤BBQ（2腿2排）」或「BBQ烤雞（4翅4腿）」（價值229元）；或「買1送3」外帶買大送大／外送買大送小、再送烤雞+巧克力QQ球。拿坡里表示，優惠活動「披薩翅到爽」好評回歸，即日起至10月15日：◾️（原價560元）；還可加價100元升級大披薩或新品披薩。提醒大家，外送平台及西湖店不適用。雙十國慶連假開吃三商炸雞「人氣炸雞季」，即日起至11月4日：◾️（原價650元），口味可選義式、脆皮、原味或辣味。◾️「經典牛丼刈包／是拉差泡菜豬排刈包（擇1）＋雞翅＋飲料」特價99元（原價194元）。◾️（原價420元）。提醒大家，優惠限內用、外帶，外送平台不適用。歡慶雙十連假，摩斯漢堡即日起至10月15日，推出百元享美味速食優惠：◾️（原價125元）。◾️（原價240元）。◾️（原價150元）。提醒大家，實品依店鋪提供為主；優惠不併用；數量有限，售完為止。◾️單套特價99元／2套平均特價91元。◾️單套特價108元／2套平均特價99元。頂呱呱表示，10月1日至10月11日國慶炸雞優惠來了：◾️600g經典肉塊，隨機吃得到雞胸、雞腿、雞翅等不同部位◾️「神級點心盒」特價99元加購優惠（原價154元），內含雞脖子1份＋地瓜薯條1份。提醒大家，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外），勇敢點（線上點餐）、外送平台同步販售；部位隨機，無法指定；每份經典肉塊限加購乙組。德克士推出會員限定5大炸雞優惠，開吃「免費2塊雞」0元、「熱門點心餐」99元、「檸香雞腿堡個人餐」119元、「半半炸雞套餐」會員價299元、「買桶送手槍腿」600元。即日起至10月12日，還有「秋日好食雞」優惠活動，爽吃「咔滋炸雞辣翅桶」299元、「爽吃歡樂拼盤」199元等菜單。