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蔡康永4日出席沈伯洋競選總部成立大會，遭中國網友不滿，許多合作廠牌陸續切割，而主持人陶晶瑩也在廣播節目中提到此事，她認為蔡康永一直是智慧的象徵，做任何事情想必是經過深思熟慮，而蔡康永似乎沒有被這波討論影響到心情，還在Threads上分享版畫簽名，寫著「一切只是過程」格外有深意。聽聞蔡康永到沈伯洋的造勢活動，引發中國方不滿，合作陸續被切割，陶晶瑩在廣播節目《陶色新聞》中坦言，「康永哥一直都充滿智慧，所以我覺得他做任何事都是深思熟慮過吧，之後再看看，我們不要過多揣測，讓他自己去發聲。」希望外界把空間留給蔡康永。然而，蔡康永似乎也沒有被外界聲音影響，他昨還在Threads上分享版畫簽名，寫著「一切只是過程」，並分享年底將有展覽要準備，開心說，「我有時真的很喜歡，看著我自己的版畫。」不少粉絲也都留言替他加油打氣。