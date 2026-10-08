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CoCo都可：連假買一送一！foodpanda外送優惠

先喝道：英式水果茶買一送一！連假一日限定優惠

珍煮丹：西瓜季加碼送「指定買一送一」兌換券！

▲一沐日攜手台灣虎航推出聯名新品！雙十國慶「指定飲品買一送一」憑登記證喝優惠。（圖／一沐日提供）

一沐日：聯名虎航登機證「買一送一」！

持聯名登機證至一沐日門市，即享「指定飲品買一送一」優惠！

聯名登機證。凡搭乘台灣虎航桃園出發的航班，都有機會幸運開喝。



提醒大家，每張登機證限兌換1次，並以價低者飲品折抵。



即日起 至11月30日，台灣虎航「金虎卡」 會員憑金虎卡至全台一沐日任一門市，每日均可「免費兌換聯名飲品」 1杯。



TEA TOP：奶茶「第二杯半價」！雙十國慶連假優惠



TEA TOP第一味迎接21週年慶，適逢10月雙十國慶推出連假優惠：



◾️10月8日至10月10日，奶茶、粉粿奶茶「第二杯半價」雙十國慶優惠！



提醒大家，到店消費每筆限購2杯，優惠不得重複使用；全台TEA TOP門市及你訂平台同步適用，你訂加入購物車後選擇現折活動即可折抵。



五桐號：泰奶雪沙新品抽「買一送一」！



五桐號全新開賣「泰奢侈」手搖飲料，新品「泰奶雪沙」系列、搭配專屬「炫彩金屬杯」，杯身還可玩抽獎，撕開100%中獎率，快抽不限金額「買一送一」、「免費加料」等多重好禮，超狂的最大獎是「泰國曼谷雙人來回機票＋五星級飯店住宿兩晚」。



迷客夏：蜜桃、芒果任2杯「現折20元」！慶祝台灣生日優惠



迷客夏表示，歡慶台灣雙十國慶生日快樂，10月7日至10月10日，現場點餐蜜桃&芒果指定飲品，「任2杯現折20元」優惠！而且點4杯「現折40元」、6杯「現折60元」，優惠需以2杯為一組，以此類推。



提醒大家，優惠可累計，數量有限、售完為止。



清心福全：優多系列「第二杯現折10元」！雙十國慶優惠



清心福全聯名貓貓蟲咖波第三波9波紙杯開喝，10月8日至10月14日雙十國慶連假優惠，現場消費、或透過線上點餐自取，「優多系列」同品項「第二杯現折10元」優惠，秋季清爽開喝。



發發：萬聖節新品9折優惠！「 魔栗萬聖」開賣



10月萬聖節發發推出全新「 魔栗萬聖」系列，奇幻「黑醋栗幽幽格」、「黑醋栗紅萱」2款紫紅色特調開賣。



◾️10月1日至10月18日，購買飲品滿3杯並包含一杯黑醋栗新品，享訂單9折優惠。



◾️10月19日至11月1日，到店購買新品並說出「專屬通關密語」，享訂單88折優惠。



發發限定門市還開賣「 品牌保冷袋」，購買任一商品加購15元即可帶回家。



大苑子：10月「買一送一」跟喝券！雙十國慶優惠2杯109元



大苑子慶祝雙十國慶連假優惠！10月6日至10月10日，大苑子門市開喝「芭樂檸檬2杯」109元。



迎接柳丁季，回歸開賣「台灣鮮搾柳丁綠」，10月每周使用APP「跟喝券」累積滿3天，即可於隔週獲得「買一送一」券1張；連續三周完成任務、累積喝滿9天，加碼再送限量「大苑子品牌帆布袋」。



10月7日至10月31日，大苑子門市消費並使用APP掃描發票，還有機會刮中「鮮搾柳丁綠100杯」免費喝。





迎接10月雙十國慶，「買一送一」10大手搖飲料優惠快喝！CoCo都可、珍煮丹、一沐日、五桐號、先喝道、大苑子都有「買一送一」；迷客夏表示，慶祝台灣生日任2杯「現折20元」，清心福全優多系列第二杯「現折10元」、發發萬聖節新品9折、TEA TOP第二杯半價。《NOWNEWS今日新聞》整理手搖飲料連假優惠一次掌握。手搖飲料優惠大富翁CoCo都可，雙十國慶連假也爽喝「買一送一」！提醒大家，活動限同品項，僅在foodpanda平台，且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與本活動；各門市外送活動，視門市狀況自行安排販售時間，供應狀況請以foodpanda app門市點餐頁面為主；實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主。提醒大家，每人限購3組（共6杯）；活動限全台門市現場及你訂自取適用，外送平台不適用，且不得與其他優惠併用；各門市數量有限，售完為止。珍煮丹表示，西瓜季結束前加碼優惠，提醒大家，活動需加入珍煮丹LINE官方帳號並完成會員綁定，方可參加；漢神巨蛋店不參與本活動；活動詳情依門市及票券說明為準。一沐日聯名台灣虎航，預計將發出10萬張