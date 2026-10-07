《屍憶》導演謝庭菡全新驚悚力作《消失的金鳳娜》懸疑重重，
喜翔飾演療養院院長，陽靚扮護理長， 兩人聯手操控女主角陳冲所囚困的療養院內神祕陰謀， 背地裡更暗通款曲，上演一場大尺度親熱戲！喜翔為本片獻出大銀幕初吻， 這也是他極其罕見的親密戲演出，拍攝時還緊張到發抖，而陽靚為了性感裸背上陣， 拍攝前五天不吃固體食物，力求呈現最佳狀態。
親密戲零排練！陽靚和喜翔彼此信任
陽靚拍攝《消失的金鳳娜》前做足功課，其中一大挑戰是為了呈現療養院暗地裡的人性與利益勾結，
與喜翔演出情慾戲，她在其中一場大方裸背露腿， 挑逗地跨坐在喜翔的腿上，深情熱吻。
陽靚提到這場親密戲幾乎沒有排練，她透露：「
因為我跟喜哥太熟了， 而且這一次是他人生第一次拍攝跟女生的情慾戲， 他之前從來不拍這類型的戲。那是因為跟我太熟太熟， 所以是可以很放心信任彼此。前期沒有做什麼溝通， 主要先了解導演想要什麼樣的氛圍，只有走位一次就直接拍了！」
喜翔獻出第一次 陽靚為裸背不吃東西
拍攝的過程，陽靚坦言第一次感受到喜翔很緊張，「
整部片就只有這一場的時候他很緊張，就看他在現場一直走來走去， 我才忍不住跟他說『哎唷～不用緊張！不就是自然地人體觸碰， 可以放心地、大膽地』，他才終於比較放鬆一點。」
陽靚為了裸背演出，事前逼自己進入「不吃東西」模式，她說：「
在拍攝前五天，我基本上是不吃固體的食物，都是靠喝流質續命。 我還特別安排背部去角質，從飲食到皮膚全部都不放過， 就是希望能呈現最佳狀態。」成品果然令人為之驚豔。
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陽靚拍攝《消失的金鳳娜》前做足功課，其中一大挑戰是為了呈現療養院暗地裡的人性與利益勾結，
陽靚提到這場親密戲幾乎沒有排練，她透露：「
拍攝的過程，陽靚坦言第一次感受到喜翔很緊張，「
陽靚為了裸背演出，事前逼自己進入「不吃東西」模式，她說：「