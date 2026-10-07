《屍憶》導演謝庭菡全新驚悚力作《消失的金鳳娜》懸疑重重，喜翔飾演療養院院長，陽靚扮護理長，兩人聯手操控女主角陳冲所囚困的療養院內神祕陰謀，背地裡更暗通款曲，上演一場大尺度親熱戲！喜翔為本片獻出大銀幕初吻，這也是他極其罕見的親密戲演出，拍攝時還緊張到發抖，而陽靚為了性感裸背上陣，拍攝前五天不吃固體食物，力求呈現最佳狀態。

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▲陽靚為了裸背拍攝前5天不吃固體食物。（圖／大昇影業提供）
▲陽靚為了裸背拍攝前5天不吃固體食物。（圖／大昇影業提供）
親密戲零排練！陽靚和喜翔彼此信任

陽靚拍攝《消失的金鳳娜》前做足功課，其中一大挑戰是為了呈現療養院暗地裡的人性與利益勾結，與喜翔演出情慾戲，她在其中一場大方裸背露腿，挑逗地跨坐在喜翔的腿上，深情熱吻。

陽靚提到這場親密戲幾乎沒有排練，她透露：「因為我跟喜哥太熟了，而且這一次是他人生第一次拍攝跟女生的情慾戲，他之前從來不拍這類型的戲。那是因為跟我太熟太熟，所以是可以很放心信任彼此。前期沒有做什麼溝通，主要先了解導演想要什麼樣的氛圍，只有走位一次就直接拍了！」 

▲喜翔（左）、陽靚私下很熟，拍親密戲都沒有先討論。（圖／大昇影業提供）
▲喜翔（左）、陽靚私下很熟，拍親密戲都沒有先討論。（圖／大昇影業提供）
喜翔獻出第一次　陽靚為裸背不吃東西

拍攝的過程，陽靚坦言第一次感受到喜翔很緊張，「整部片就只有這一場的時候他很緊張，就看他在現場一直走來走去，我才忍不住跟他說『哎唷～不用緊張！不就是自然地人體觸碰，可以放心地、大膽地』，他才終於比較放鬆一點。」

陽靚為了裸背演出，事前逼自己進入「不吃東西」模式，她說：「在拍攝前五天，我基本上是不吃固體的食物，都是靠喝流質續命。我還特別安排背部去角質，從飲食到皮膚全部都不放過，就是希望能呈現最佳狀態。」成品果然令人為之驚豔。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...