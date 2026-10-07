煙波國際觀光集團宣告，位在煙波飯店新竹湖濱店內的buffet「莫內饗宴」，去年4月改裝回歸後創下亮點業績，改裝前年營收約1億元，餐廳改成200坪空間內簡約成只有70多道料理，年營收竟然成長至3億元。煙波集團提到，營收成長並非單⼀因素造成，像是餐價略微調漲之外，來客數增加更是主要原因。也因為菜色更精緻化，因此莫內饗宴進一步推崇食材產地概念，即「不先決定做什麼菜，先去產地看現在什麼值得吃」，因此本次「和洋季」吃得到北海道野生紅帝王蟹腳、阿拉斯加野生六線魚、和歌山近海野生鰹魚、台灣養殖鰻魚等食材。
煙波集團提到，莫內饗宴即日起推出「和洋季」活動，首次邀請曾與多家米其林星級餐廳合作的「尋味人」參與菜單研發。本季加入研發的尋味人羅伊珊，過去曾與多家米其林星級餐廳合作，長期走訪產地，從品種、產地風土與適食季節理解食材，判斷此刻什麼值得被選進餐桌：先由尋味人判斷「現在什麼值得吃」，再由主廚決定「怎麼料理」。
選用當季當地好食材 包含帝王蟹、野生鰹魚、台灣養殖鰻魚等
所以本季挑選食並不只追求昂貴或稀有，而是回答兩件事—為什麼是它？為什麼是現在？
精選出的食材，包含北海道野生紅帝王蟹腳、阿拉斯加野生六線魚、和歌山近海野生鰹魚，到台灣養殖鰻魚與大雪山明日葉，都從產地與季節條件進入本季菜單。
其中，和歌山近海野生鰹魚以高溫稻火快速炙燒，留下魚鮮與微焦稻香；阿拉斯加野生六線魚經低溫鹽水處理後風乾一夜，集中鮮味與脂香；台灣養殖鰻魚則以蒲燒手法搭配釜飯，呈現醬香、魚鮮與米香。
日本江戶飲食文化為靈感 菜色有和歌山稻燒鰹魚握壽司、蒲燒鰻魚釜飯
「和洋季」將陸續推出近30項「食材身分證」，公開食材的產地、價格、適食季節與選擇理由，讓消費者從一道完成的料理，進一步看見食材從哪裡來、當季為什麼值得吃，以及莫內為什麼選擇它。
本季「和洋季」以19世紀日本江戶飲食文化為靈感，將日本旬味與台灣食材結合。料理包含和歌山稻燒鰹魚握壽司、蒲燒鰻魚釜飯、京都宇治抹茶咖哩慢燉牛頰等；餐檯、甜點與飲品也都重視季節感。
「和洋季」將自10月2日至2027年2月28日於新竹湖濱館登場；煙波集團也提到，莫內並預計於10月下旬隨煙波阿里山北門店開幕進入嘉義市場開設「莫內饗宴阿里山北門店」，初估2026年10月下旬開幕，確切營業資訊官方將會再公告。
🟡煙波新竹湖濱店「莫內饗宴」相關訊息：
和洋季主題期間：即日起至2027年2月28日
訂位電話：03-611-6270、03-520-3188 分機5130
午餐餐價：平日1380元／假日1680元｜11:30–14:00
下午茶餐價：平日880元／假日1380元｜14:30–16:30
晚餐餐價：平日1480元／假日1780元｜17:30–21:00
（備註：以上價格均另加10%服務費。）
台北萬豪推線上旅展 每週三吃到飽餐券買一送一
另外，2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日登場，台北萬豪酒店宣布搶先推出線上旅展，即日起至11月15日晚間11時59分限期開賣。集結五間餐廳共推出8款餐券，64折起，最優惠的就是每周三推出自助餐券限量買一送一。
台北萬豪酒店的半自助式餐廳「Garden Kitchen」此次推出「平日下午茶自助美饌單人券」一套六張，原價每張1188元，優惠價每張950元，約8折。可暢享六大主題區匯集超過50款佳餚。包含極鮮海物、精湛冷盤、環球熱食、現切肉食吧、現點現做美饌及夢幻甜點區。另有「平假日午間自助美饌含主餐」，原價每張1958元，優惠價每張1399元，約71折。享豐盛自助美饌與任選一道價值1780元的精選主餐。
各式優惠券即日起於台北萬豪酒店官網開搶，另外每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二，於今（7）日、10月14日、10月21日及10月28日中午12時開賣，每場限量50組，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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所以本季挑選食並不只追求昂貴或稀有，而是回答兩件事—為什麼是它？為什麼是現在？
精選出的食材，包含北海道野生紅帝王蟹腳、阿拉斯加野生六線魚、和歌山近海野生鰹魚，到台灣養殖鰻魚與大雪山明日葉，都從產地與季節條件進入本季菜單。
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晚餐餐價：平日1480元／假日1780元｜17:30–21:00
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