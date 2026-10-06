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「肺鼠疫」是什麼？

肺鼠疫如何傳播？

肺鼠疫有哪些症狀？

肺鼠疫如何治療？

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）的一間抗鼠疫研究所爆發鼠疫風暴，一名28歲研究員希皮洛娃（Darya Shipilova）因不明肺炎死亡，近200名接觸者接受醫療監控，俄羅斯當局極力否認鼠疫疫情，資訊相當不透明。由於傳出女研究員工作內容涉及鼠疫桿菌（Yersinia pestis），肺鼠疫的感染可能性頻傳，引發議論。根據美聯社與CNN等媒體報導，28歲研究員希皮洛娃（Darya Shipilova）任職於「伊爾庫茨克西伯利亞暨遠東抗鼠疫研究所」，她9月25日在實驗室處理活體生物材料時，不慎打破一支據稱裝有鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的試管，接著身體不適住院，一度使用呼吸器治療，最終於10月2日死亡。CNN引述獨立地區媒體Liudi Baikala等消息稱，近200人被送往謝列霍夫一家醫院接受醫療監控，多間醫院及研究機構更傳出實施嚴格隔離，俄羅斯官方則一再否認爆發鼠疫疫情。由於女子工作內容可能涉及鼠疫桿菌（Yersinia pestis），引發全球關注，因為肺鼠疫就是由鼠疫桿菌侵犯肺部引起的急性烈性傳染病。鼠疫桿菌也被美國CDC列為A級生物恐怖戰劑。CNN與美聯社提到，鼠疫型式有三種，分別是常見的腺鼠疫(Bubonic plague) ，以及敗血性鼠疫(Septicemic plague) ，還有最凶猛的肺鼠疫(Pneumonic plague)，根據世衛組織資料，「肺鼠疫」是鼠疫中毒性最強、最為致命的一種型態，潛伏期短至 24 小時。雖然肺鼠疫較不常見，但病情嚴重，且能透過呼吸道飛沫在人與人之間傳播。肺鼠疫是這種細菌性感染中，唯一能直接透過人傳人的型態。當患者咳嗽或打噴嚏時，呼吸道飛沫便會攜帶病菌；受感染動物的飛沫同樣具有傳播力。美國最近一次紀錄到的肺鼠疫人傳人案例，可追溯至 1924 年洛杉磯的一場疫情爆發。罹患肺鼠疫時，病菌顆粒會停留在肺部並引發嚴重肺炎，導致呼吸困難。症狀可能在感染後 24 小時內迅速發作。其他症狀包括發燒、發冷、頭痛、全身酸痛、頭暈、虛弱、疲倦、噁心、嘔吐以及腹瀉。若未接受治療，其致死率幾乎高達百分之百。世衛組織也提到，若未及時治療，肺鼠疫可能致命；但若能在最快時間發現並給予治療，治癒率仍算高。其症狀包括呼吸急促與咳嗽，且常伴隨咳血現象。相較之下，較常見的鼠疫型態為「腺鼠疫」，通常由受感染的跳蚤叮咬引起，並可能發展成化膿的開放性潰瘍。醫師可使用至少 10 至 14 天的抗生素療程來治療鼠疫，最常用的藥物包括環丙沙星（ciprofloxacin）、左氧氟沙星（levofloxacin）、莫西沙星（moxifloxacin）、慶大黴素（gentamicin）與鏈黴素（streptomycin）。患者若能在感染後 24 小時內接受抗生素治療，存活率最高。