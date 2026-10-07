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▲富邦悍將王偉軒昨日對樂天桃猿中繼3.2局無失分，奪下生涯首勝。（圖／富邦悍將提供,2026.10.6）

⚾2026年中職上半季最終戰績表：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 60 39-21-0 0.650 封王 2 富邦悍將 60 34-26-0 0.567 5 3 統一獅 60 30-29-1 0.508 8.5 3 台鋼雄鷹 60 30-29-1 0.508 8.5 5 樂天桃猿 60 24-34-2 0.414 14 6 中信兄弟 60 20-38-2 0.345 18

⚾2026年中職下半季最終戰績表：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 60 36-24-0 0.600 封王 2 統一獅 60 34-26-0 0.567 2 3 樂天桃猿 60 33-27-0 0.550 3 4 味全龍 60 28-32-0 0.467 8 5 富邦悍將 60 25-35-0 0.417 11 6 台鋼雄鷹 60 24-36-0 0.400 12

⚾2026年中職全年最終戰績表：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 封王 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 2.5 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 8 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 9 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 10 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 12.5

中華職棒37年例行賽昨（6）日結束，富邦悍將以6：1擊退樂天桃猿，終止季末5連敗，最終排名全年戰績第3名，繼2019年球季後，睽違7年再以A段班的戰績結束賽季。由於全年戰績第5名的中信兄弟靠著下半季冠軍的資格取得季後賽門票，明年選秀會排在第4順位之後（視季後賽結果），因此桃猿取得「榜眼籤」，悍將拿到「探花籤」，「狀元籤」則是今年墊底的台鋼雄鷹。中職季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍兄弟交手全年戰績第2名統一7-ELEVEn獅。悍將昨日作客桃猿，雙方進行本季聯盟最後一場例行賽。賽前雙方在全年戰績排名第3、4名，但勝率相同也無勝差，加上全年第5名的兄弟打入季後賽，明年在新人選秀會至少排在第4順位之後，因此該役被視為是一場「榜眼籤爭奪戰」，敗者獲得明年中職選秀會第2順位指名權，贏家則拿到第3順位指名權。面對球季最後一戰，桃猿啟用年輕陣容應戰，派出去年選秀第一輪指名、19歲潛力左投鍾亦恩先發，但首局就遭悍將打線震撼教育，單局被敲出5支安打加上2次四死球保送失掉5分，讓桃猿開賽就大幅落後。最終鍾亦恩此役主投2.1局失5分，吞下生涯首敗。悍將雖然推出本土王牌李東洺先發，但僅投1人次、用5球就退場，寫下個人單場投球局數最低紀錄。接手登板的王偉軒，中繼3.2局無失分，送出5次三振，寫下個人生涯代表作。最終悍將以6：1擊退桃猿，王偉軒奪下生涯首勝，悍將也終止季末5連敗。在昨日比賽結束後，中職37年例行賽告一段落，戰績也全部底定。上半季排名依序是龍隊、悍將、獅隊、雄鷹、桃猿以及兄弟；下半季排名依序是兄弟、獅隊、桃猿、龍隊、悍將以及雄鷹。全年戰績方面，龍隊取得首位，並保送台灣大賽，獲得5場主場優勢。獅隊排名第2名，取得季後賽外卡資格。悍將排名第3名，是繼2019年球季後，睽違7年再度以A段班的戰績結束賽季。去年衛冕軍桃猿今年挑戰連霸失利，以全年第4名作收，但獲得明年選秀「榜眼籤」。兄弟排名第5名，但靠著下半季冠軍的資格進入季後賽。雄鷹成為今年爐主，取得明年選秀「狀元籤」。中職37年季後賽將於10月9日開打，由下半季冠軍兄弟交手全年戰績第2名的獅隊，賽制為4戰3勝制，兄弟保送1勝並取得3場主場優勢。10月9日首戰於洲際球場點燃戰火，10月10日移師亞太球場進行G2，10月11、12日回到洲際球場進行G3、G4。