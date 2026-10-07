中華職棒37年例行賽昨（6）日結束，富邦悍將以6：1擊退樂天桃猿，終止季末5連敗，最終排名全年戰績第3名，繼2019年球季後，睽違7年再以A段班的戰績結束賽季。由於全年戰績第5名的中信兄弟靠著下半季冠軍的資格取得季後賽門票，明年選秀會排在第4順位之後（視季後賽結果），因此桃猿取得「榜眼籤」，悍將拿到「探花籤」，「狀元籤」則是今年墊底的台鋼雄鷹。中職季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍兄弟交手全年戰績第2名統一7-ELEVEn獅。
中職例行賽最後一戰 悍將擊退雄鷹終止5連敗
悍將昨日作客桃猿，雙方進行本季聯盟最後一場例行賽。賽前雙方在全年戰績排名第3、4名，但勝率相同也無勝差，加上全年第5名的兄弟打入季後賽，明年在新人選秀會至少排在第4順位之後，因此該役被視為是一場「榜眼籤爭奪戰」，敗者獲得明年中職選秀會第2順位指名權，贏家則拿到第3順位指名權。
面對球季最後一戰，桃猿啟用年輕陣容應戰，派出去年選秀第一輪指名、19歲潛力左投鍾亦恩先發，但首局就遭悍將打線震撼教育，單局被敲出5支安打加上2次四死球保送失掉5分，讓桃猿開賽就大幅落後。最終鍾亦恩此役主投2.1局失5分，吞下生涯首敗。
悍將雖然推出本土王牌李東洺先發，但僅投1人次、用5球就退場，寫下個人單場投球局數最低紀錄。接手登板的王偉軒，中繼3.2局無失分，送出5次三振，寫下個人生涯代表作。最終悍將以6：1擊退桃猿，王偉軒奪下生涯首勝，悍將也終止季末5連敗。
悍將相隔7年重返A段班 兄弟下半季逆襲闖季後賽
在昨日比賽結束後，中職37年例行賽告一段落，戰績也全部底定。上半季排名依序是龍隊、悍將、獅隊、雄鷹、桃猿以及兄弟；下半季排名依序是兄弟、獅隊、桃猿、龍隊、悍將以及雄鷹。
全年戰績方面，龍隊取得首位，並保送台灣大賽，獲得5場主場優勢。獅隊排名第2名，取得季後賽外卡資格。悍將排名第3名，是繼2019年球季後，睽違7年再度以A段班的戰績結束賽季。去年衛冕軍桃猿今年挑戰連霸失利，以全年第4名作收，但獲得明年選秀「榜眼籤」。兄弟排名第5名，但靠著下半季冠軍的資格進入季後賽。雄鷹成為今年爐主，取得明年選秀「狀元籤」。
中職37年季後賽將於10月9日開打，由下半季冠軍兄弟交手全年戰績第2名的獅隊，賽制為4戰3勝制，兄弟保送1勝並取得3場主場優勢。10月9日首戰於洲際球場點燃戰火，10月10日移師亞太球場進行G2，10月11、12日回到洲際球場進行G3、G4。
⚾2026年中職上半季最終戰績表：
⚾2026年中職下半季最終戰績表：
⚾2026年中職全年最終戰績表：
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悍將昨日作客桃猿，雙方進行本季聯盟最後一場例行賽。賽前雙方在全年戰績排名第3、4名，但勝率相同也無勝差，加上全年第5名的兄弟打入季後賽，明年在新人選秀會至少排在第4順位之後，因此該役被視為是一場「榜眼籤爭奪戰」，敗者獲得明年中職選秀會第2順位指名權，贏家則拿到第3順位指名權。
面對球季最後一戰，桃猿啟用年輕陣容應戰，派出去年選秀第一輪指名、19歲潛力左投鍾亦恩先發，但首局就遭悍將打線震撼教育，單局被敲出5支安打加上2次四死球保送失掉5分，讓桃猿開賽就大幅落後。最終鍾亦恩此役主投2.1局失5分，吞下生涯首敗。
悍將雖然推出本土王牌李東洺先發，但僅投1人次、用5球就退場，寫下個人單場投球局數最低紀錄。接手登板的王偉軒，中繼3.2局無失分，送出5次三振，寫下個人生涯代表作。最終悍將以6：1擊退桃猿，王偉軒奪下生涯首勝，悍將也終止季末5連敗。
在昨日比賽結束後，中職37年例行賽告一段落，戰績也全部底定。上半季排名依序是龍隊、悍將、獅隊、雄鷹、桃猿以及兄弟；下半季排名依序是兄弟、獅隊、桃猿、龍隊、悍將以及雄鷹。
全年戰績方面，龍隊取得首位，並保送台灣大賽，獲得5場主場優勢。獅隊排名第2名，取得季後賽外卡資格。悍將排名第3名，是繼2019年球季後，睽違7年再度以A段班的戰績結束賽季。去年衛冕軍桃猿今年挑戰連霸失利，以全年第4名作收，但獲得明年選秀「榜眼籤」。兄弟排名第5名，但靠著下半季冠軍的資格進入季後賽。雄鷹成為今年爐主，取得明年選秀「狀元籤」。
中職37年季後賽將於10月9日開打，由下半季冠軍兄弟交手全年戰績第2名的獅隊，賽制為4戰3勝制，兄弟保送1勝並取得3場主場優勢。10月9日首戰於洲際球場點燃戰火，10月10日移師亞太球場進行G2，10月11、12日回到洲際球場進行G3、G4。
⚾2026年中職上半季最終戰績表：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|60
|39-21-0
|0.650
|封王
|2
|富邦悍將
|60
|34-26-0
|0.567
|5
|3
|統一獅
|60
|30-29-1
|0.508
|8.5
|3
|台鋼雄鷹
|60
|30-29-1
|0.508
|8.5
|5
|樂天桃猿
|60
|24-34-2
|0.414
|14
|6
|中信兄弟
|60
|20-38-2
|0.345
|18
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|60
|36-24-0
|0.600
|封王
|2
|統一獅
|60
|34-26-0
|0.567
|2
|3
|樂天桃猿
|60
|33-27-0
|0.550
|3
|4
|味全龍
|60
|28-32-0
|0.467
|8
|5
|富邦悍將
|60
|25-35-0
|0.417
|11
|6
|台鋼雄鷹
|60
|24-36-0
|0.400
|12
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|封王
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|2.5
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|8
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|9
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|10
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|12.5