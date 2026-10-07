中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示，今（7）日東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部雲量較多、偶有局部短暫雨，背風面西半部則維持晴朗穩定，清晨受輻射冷卻影響，全台平地最低溫可能降至16度，日夜溫差明顯。吳德榮提醒，今日至週五（7日至9日）天氣大致維持「北涼南熱」型態，國慶日（10日）迎風面水氣稍增，大台北、東半部偶有短暫雨，下週11日至13日東半部仍有局部降雨機率，西半部則偏熱。至於目前海面上的3個颱風，吳德榮表示對台灣均無直接威脅。

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今晨低溫！新北石碇18.8度最低

氣象專家吳德榮今（7）日在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面低雲多、背風面晴朗，截至上午4時42分，縣市平地最低氣溫前3依序為新北（石碇區）18.8度、宜蘭（礁溪鄉）19.9度、花蓮（壽豐鄉）20.1度，各地區平地最低氣溫約在19至21度。

7日至9日天氣「北涼南熱」！吳德榮：低溫探16度、日夜溫差大

最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至週五（7日至9日）背風面西半部晴朗穩定，迎風面北部多雲、東半部多雲時晴、偶有局部零星降雨的機率。北部舒適、南部微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低，全台平地最低溫約可降至16度、日夜溫差大。今（7）日各地區氣溫如下：

◾北部18至28度
◾中部20至33度
◾南部21至35度
◾東部20至31度

▲今（7日）晨5時30分真實色雲圖顯示，迎風面低雲多、背風面晴朗。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今（7日）晨5時30分真實色雲圖顯示，迎風面低雲多、背風面晴朗。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
國慶日10月10日天氣變化！吳德榮：大台北、東半部偶有短暫雨

最新模式模擬顯示，週六國慶日（10日）迎風面水氣稍增、大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；北台灣氣溫微降，中南部白天熱。下週日至週二（11日至13日）東側海面水氣仍多、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，白天偏熱。

3颱同時在外海！吳德榮：彩雲、諾洛、小熊「對台無威脅」

氣象署7日2時「颱風暴風侵襲機率圖」顯示，第26號中颱「彩雲」在日本東方海面，向北北東加速即將變性為溫帶氣旋；第27號中颱「諾洛」在中太平洋，向西進行。第28號輕颱「小熊」則在關島東方海面，向西北西進行；3個颱風對台灣皆無威脅。

▲最新氣象署「颱風暴風侵襲機率圖」顯示，中颱「彩雲」、中颱「諾洛」、輕颱「小熊」目前對台灣皆無造成威脅。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲最新氣象署「颱風暴風侵襲機率圖」顯示，中颱「彩雲」、中颱「諾洛」、輕颱「小熊」目前對台灣皆無造成威脅。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
東北風最強陣風8級！桃園至台南、東南部及離島注意強風

中央氣象署表示，今（7）日東北風偏強，桃園至臺南、臺東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請民眾多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今（7）日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；彰化至雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

▲國慶連假水氣增多，北部、東半部的降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲國慶連假水氣增多，北部、東半部的降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
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黃韻文編輯記者

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